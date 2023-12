Toutes les nominations aux Globes d’or 2024

Après des éditions marquées par la controverse et même par le boycott de plusieurs agences de publicité et maisons de production qui a empêché la diffusion de l’édition 2022, les Golden Globes seront de retour le 7 janvier 2024 depuis l’hôtel Beverly Hilton à Los Angeles, en Californie, attirant tous les regards.

Surnommés les précurseurs des Oscars, ils ont déjà annoncé leurs nominations, et bien qu’il n’y ait pas beaucoup de surprises, avec Barbie, Oppenheimer et Les assassins de la lune nominés dans différentes catégories, d’autres films ont également attiré l’attention du jury, comme Pauvres créatures.

Quant à nous, comme prévu, le film de Juan Antonio Bayona, La société de la neige, a été nominé pour le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère.

Meilleur film (drame)

Anatomie d’une chute, réalisé par Justine Triet. Les assassins de la lune, réalisé par Martin Scorsese. Maestro, réalisé par Bradley Cooper. Oppenheimer, réalisé par Christopher Nolan. Vies passées, réalisé par Celine Song. La zone d’intérêt, réalisé par Jonathan Glazer.

Meilleur film (comédie ou musical)

Air, réalisé par Ben Affleck. Fiction américaine, réalisé par Cord Jefferson. Barbie, réalisé par Greta Gerwig. Ceux qui restent, réalisé par Alexander Payne. Scandale, réalisé par Todd Haynes. Pauvres créatures, réalisé par Yorgos Lanthimos.

Meilleure réalisation

Bradley Cooper pour Maestro. Greta Gerwig pour Barbie. Yorgos Lanthimos pour Pauvres créatures. Christopher Nolan pour Oppenheimer. Martin Scorsese pour Les assassins de la lune. Celine Song pour Vies passées.

Meilleur acteur (série dramatique)

Brian Cox pour Succession. Kieran Culkin pour Succession. Gary Oldman pour Slow Horses. Pedro Pascal pour The Last of Us. Jeremy Strong pour Succession. Dominic West pour The Crown.

Meilleure mini-série, série anthologique ou téléfilm

La lumière que tu ne peux pas voir.

Dispute.

Daisy Jones & the Six.

Fargo.

Compagnons de route.

Leçons de chimie.

Meilleur scénario de film

Greta Gerwig & Noah Baumbach pour Barbie.

Tony McNamara pour Pauvres créatures.

Christopher Nolan pour Oppenheimer.

Eric Roth & Martin Scorsese pour Les assassins de la lune.

Celine Song pour Vies passées.

Justine Triet & Arthur Harari pour Anatomie d’une chute.

Meilleure série dramatique

1923.

The Crown.

La diplomate.

The Last of Us.

The Morning Show.

Succession.

Meilleure série comédie ou musicale

Abbott Elementary.

Barry.

The Bear.

Le jury.

Only Murders in the Building.

Ted Lasso.

Meilleure actrice (drame)

Annette Bening pour Nyad. Lily Gladstone pour Les assassins de la lune. Sandra Hüller pour Anatomie d’une chute. Greta Lee pour Vies passées. Carey Mulligan pour Maestro. Cailee Spaney pour Priscilla.

Meilleur acteur (drame)

Bradley Cooper pour Maestro. Leonardo DiCaprio pour Les assassins de la lune. Colman Domingo pour Rustin. Barry Keoghan pour Saltburn. Cillian Murphy pour Oppenheimer. Andrew Scott pour Desconocidos.

Meilleur acteur (comédie ou musical)

Nicolas Cage pour Dream Scenario.

Timothée Chalamet pour Wonka.

Matt Damon pour Air.

Paul Giamatti pour Ceux qui restent.

Joaquin Phoenix pour Beau a peur.

Jeffrey Wright pour Fiction américaine.

Meilleure actrice (comédie ou musical)

Fantasia Barrino pour The Color Purple. Jennifer Lawrence pour Sans mauvais délires. Natalie Portman pour Scandale. Alma Pöysti pour Feuilles tombées. Margot Robbie pour Barbie. Emma Stone pour Pauvres créatures.

Meilleure actrice de télévision (drame)

Helen Mirren pour 1923.

Bella Ramsey pour The Last of Us.

Keri Russell pour La diplomate.

Sarah Snook pour Succession.

Imelda Staunton pour The Crown.

Emma Stone pour The Curse.

Meilleure actrice de télévision (série comédie ou musicale)

Rachel Brosnahan pour The Marvelous Mrs. Maisel.

Quinta Brunson pour Abbott Elementary.

Ayo Edebiri pour The Bear.

Elle Fanning pour The Great.

Selena Gomez pour Only Murders in the Building.

Natasha Lyonne pour Poker Face.

Meilleur acteur de télévision (série comédie ou musicale)

Bill Hader pour Barry.

Steve Martin pour Only Murders in the Building.

Jason Segel pour Terapia sin filtro.

Martin Short pour Only Murders in the Building.

Jason Sudeikis pour Ted Lasso.

Jeremy Allen White pour The Bear.

Meilleur acteur dans un second rôle

Willem Dafoe pour Pauvres créatures. Robert De Niro pour Les assassins de la lune. Robert Downey Jr. pour Oppenheimer. Ryan Gosling pour Barbie. Charles Melton pour Scandale. Mark Ruffalo pour Pauvres créatures.

Meilleur acteur dans un second rôle pour la télévision

Billy Crudup pour The Morning Show.

Matthew Macfadyen pour Succession.

James Marsden pour Jury Duty.

Ebon Moss–Bachrach pour The Bear.

Alan Ruck pour Succession.

Alexander Skarsgård pour Succession.

Meilleur acteur dans une mini-série, série anthologique ou téléfilm

Matt Bomer pour Compagnons de route.

Sam Claflin pour Daisy Jones & the Six.

Jon Hamm pour Fargo.

Woody Harrelson pour Les fontaniers de la Maison Blanche.

David Oyelowo pour Lawmen: Bass Reeves.

Steven Yeun pour Dispute.

Meilleure actrice dans un second rôle

Emily Blunt pour Oppenheimer.

Danielle Brooks pour Le color pourpre.

Jodie Foster pour Nyad.

Julianne Moore pour Scandale.

Rosamund Pike pour Saltburn.

Da’Vine Joy Randolph pour Ceux qui restent.

Meilleure actrice dans un second rôle pour la télévision

Elizabeth Debicki pour The Crown.

Abby Elliott pour The Bear.

Christina Ricci pour Yellowjackets.

J. Smith-Cameron pour Succession.

Meryl Streep pour Only Murders in the Building.

Hannah Waddingham pour Ted Lasso.

Meilleure actrice dans une mini-série, série anthologique ou téléfilm

Riley Keough pour Daisy Jones & the Six.

Brie Larson pour Lessons in Chemistry.

Elizabeth Olsen pour Love & Death.

Juno Temple pour Fargo.

Rachel Weisz pour Dead Ringers.

Ali Wong pour Dispute.

Meilleure bande originale

Jerskin Fendrix pour Pauvres créatures. Ludwig Göransson pour Oppenheimer. Joe Hisaishi pour Le garçon et l’héron. Mica Levi pour La zone d’intérêt. Daniel Pemberton pour Spider-Man: New Generation.

Meilleure chanson

Addicted to roamnce in Llegó a mí, de Bruce Springsteen.

Dance the Night en Barbie, de Mark Ronson, Andrew Wyatt, Dua Lipa, Caroline Ailin.

I’m just Ken en Barbie, de Mark Ronson, Andrew Wyatt.

Peaches en Super Mario Bros. La película, de Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond, John Spiker.

Road to freedom en Rustin, de Lenny Kravitz.

What was I made for? en Barbie, de Billie Eilish O’Connell, Finneas O’Connell.

Meilleur film d’animation

Le garçon et l’héron. Élémentaire. Spider-Man: New Generation. Super Mario Bros. La película. Suzume. Wish.

Meilleur film en langue étrangère

Anatomie d’une chute. Feuilles tombées. Yo, capitaine. Vies passées. La société de la neige. La zone d’intérêt.

Meilleur monologue à la télévision

Ricky Gervais pour Ricky Gervais: Armageddon.

Trevor Noah pour Trevor Noah: Where Was I.

Chris Rock pour Chris Rock: Selective Outrage.

Amy Schumer pour Amy Schumer: Emergency Contact.

Sarah Silverman pour Sarah Silverman: Someone You Love.

Wanda Sykes pour Wanda Sykes: I’m an Entertainer.

Plus gros succès au box-office

Barbie

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3.

John Wick: Chapitre 4.

Mission Impossible: Sentence Mortelle – Partie 1.

Oppenheimer.

Spider-Man: New Generation.

Super Mario Bros. La película.

Taylor Swift: The Eras Tour.

