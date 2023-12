La mise à jour POCO F5 Pro HyperOS arrive bientôt

POCO F5 Pro est le dernier smartphone de la série POCO F de POCO. Il est équipé d’un puissant processeur Snapdragon 8+ Gen 1 et d’un écran AMOLED 120 Hz. Avec l’annonce de Xiaomi concernant HyperOS, il était curieux de savoir quand la mise à jour HyperOS serait disponible. Alors que les utilisateurs attendent avec impatience HyperOS, un développement important est en cours. La mise à jour HyperOS de POCO F5 Pro est maintenant prête et sera bientôt déployée. Vous devez déjà être très enthousiaste. Si vous vous demandez quand la nouvelle mise à jour sera disponible, continuez à lire!

Mise à jour HyperOS POCO F5 Pro

POCO F5 Pro a été dévoilé en 2023 et tout le monde connaît très bien ce smartphone. Les innovations impressionnantes d’HyperOS ont attiré beaucoup d’attention et les gens se demandent quelles améliorations apportera la nouvelle mise à jour. La mise à jour HyperOS est en cours de test en interne par Xiaomi. Vous devez vous demander quand POCO F5 Pro recevra la mise à jour HyperOS. Nous venons maintenant avec une excellente nouvelle. Maintenant, la mise à jour HyperOS pour POCO F5 Pro est prête et sera déployée rapidement chez les utilisateurs.

La dernière version interne d’HyperOS pour POCO F5 Pro est OS1.0.1.0.UMNMIXM. La mise à jour est maintenant entièrement préparée et arrivera bientôt. HyperOS est une interface utilisateur basée sur Android 14. POCO F5 Pro recevra la mise à jour HyperOS basée sur Android 14. Ainsi, la première mise à jour majeure d’Android sera publiée pour le smartphone. Alors, quand POCO F5 Pro recevra-t-il la mise à jour HyperOS? POCO F5 Pro recevra la mise à jour HyperOS d’ici la «fin du mois de décembre» au plus tard. Veuillez patienter. La mise à jour devrait être déployée d’abord auprès des testeurs pilotes de POCO HyperOS.

