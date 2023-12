Un nouveau jeu de Hitman vient d’arriver sur iOS et Android : tu peux déjà le télécharger

Hitman: Blood Money — Reprisal est maintenant disponible en téléchargement sur le Google Play Store et l’App Store au prix de 12,49 euros.

Hitman: Blood Money — Reprisal est une version optimisée pour les appareils mobiles du jeu classique Hitman: Blood Money.

Un des personnages les plus emblématiques de l’histoire des jeux vidéo, que nous avons même pu voir sur grand écran, est l’Agent 47, un tueur à gages pris pour cible par une agence rivale et protagoniste de la saga légendaire Hitman.

Eh bien, maintenant le célèbre tueur est de retour sur vos appareils mobiles, car le nouveau jeu Hitman pour appareils mobiles, Hitman: Blood Money – Reprisal, est désormais disponible en téléchargement sur iOS et Android.

Le nouveau jeu mobile de la saga Hitman arrive sur le Play Store et l’App Store

Après avoir fait confiance à CDE Entertainment pour sortir Hitman Sniper sur Android au milieu de l’année 2015, Square Enix a maintenant parié sur le studio Feral Interactive, responsable d’autres jeux très populaires sur Android tels que XCOM 2 Collection, Alien: Isolation, Company of Heroes, Rome: Total War, ou Grid Autosport, pour développer Hitman: Blood Money – Reprisal, un titre qui est essentiellement une version optimisée pour les mobiles du classique Hitman: Blood Money.

Comme c’est habituel dans les jeux de la saga, dans Hitman: Blood Money – Reprisal, vous devrez utiliser la discrétion et un arsenal complet d’armes et de pièges pour éliminer vos ennemis sans être repéré et quitter la scène avant que l’alarme ne sonne.

Hitman: Blood Money – Reprisal se distingue par son interface tactile entièrement repensée qui offre une expérience de jeu vraiment bonne, mais vous pourrez également profiter de ce jeu avec une manette de jeu ou un clavier et une souris.

Malgré sa base sur Hitman: Blood Money, ce nouveau jeu pour mobiles présente quelques nouveautés comme un nouveau « mode instinct » qui met en évidence les objectifs, les gardes et les points d’intérêt les plus importants d’une mission pour mieux planifier votre prochaine action discrète. À cet égard, vous devez savoir que ce titre comprend un total de 12 missions à accomplir pour terminer le jeu.

Hitman: Blood Money – Reprisal a une taille de téléchargement de 4 Go, mais le développeur du jeu recommande d’avoir au moins 8 Go d’espace libre pour éviter d’avoir des problèmes lors de l’installation initiale.

Pour jouer à Hitman: Blood Money – Reprisal, vous devrez avoir un appareil avec au moins Android 11 ou iOS 16 et vous devrez également mettre la main au portefeuille, car c’est un jeu payant qui coûte 12,49 euros, un montant que vous pouvez payer en utilisant le solde accumulé dans Google Rewards avant qu’il n’expire.

Google Play Store | Hitman: Blood Money – Reprisal (12,49 euros)

App Store | Hitman: Blood Money – Reprisal (12,49 euros)

