Windows 12 : une nouvelle fuite confirme la date de sortie de la nouvelle version du système d’exploitation de Microsoft

Un récent rapport du média taïwanais Commercial Times assure que Windows 12 sera officiellement présenté le 12 juin 2024.

Concept de Windows 12 créé par le YouTuber Advan

Windows est le système d’exploitation de bureau le plus utilisé à ce jour, avec une part de marché bien supérieure à celle de ses deux principaux « concurrents » dans son segment, MacOS et Linux, comme en témoigne le fait que Windows 11 est déjà installé sur 400 millions d’ordinateurs dans le monde.

C’est pourquoi l’annonce de la sortie d’une nouvelle version de Windows est suivie avec un grand intérêt par de nombreux utilisateurs, et dans ce sens, une récente fuite vient de confirmer la probable date de lancement de la nouvelle version du système d’exploitation de Microsoft, Windows 12.

Date de lancement de Windows 12 dévoilée

Un rapport publié récemment par le média taïwanais Commercial Times assure que Microsoft lancera Windows 12 le 12 juin 2024, seulement 3 ans après la sortie de la version actuelle, Windows 11.

Selon le média en question, cette information provient des déclarations faites jeudi dernier dans le cadre du Salon de la technologie médicale de Taipei, un événement lors duquel le PDG d’Acer, Jason Chen, ainsi que le président de Quanta, Barry Lam, ont parlé des avancées de l’industrie de l’IA dans le segment des PC.

Plus précisément, Lam a affirmé ce qui suit concernant le lancement de Windows 12:

« L’été prochain, lorsque Microsoft lancera une nouvelle génération de systèmes d’exploitation Windows, les PC IA seront également lancés les uns après les autres ».

Tout semble indiquer que Windows 12 apportera de grandes nouveautés en termes de design et disposera d’une version spécifique qui s’exécutera dans le cloud, permettant ainsi aux utilisateurs disposant d’ordinateurs peu puissants de l’utiliser sans problème sur leurs machines. De plus, on s’attend également à ce que dans Windows 12, l’IA de Copilot ainsi que le Chat de Bing soient parfaitement intégrés dans le système d’exploitation.

Pour être toujours à jour avec les dernières technologies, abonnez-vous à notre chaîne officielle et vérifiée Netcost-security.fr sur WhatsApp.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :