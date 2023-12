La mise à jour Android de décembre 2023 est désormais disponible, voici ses nouveautés.

À partir d’aujourd’hui, le correctif de sécurité correspondant au mois de décembre 2023 est maintenant disponible.

La mise à jour Android de décembre 2023 est d’abord disponible pour les Google Pixel

Avec le premier lundi du mois, une nouvelle mise à jour de sécurité Android est arrivée. Google a publié le correctif de sécurité avec le bulletin qui répertorie les vulnérabilités du système d’exploitation corrigées au cours des dernières semaines. La mise à jour Android de décembre 2023 est la dernière de l’année et est disponible en téléchargement sur les appareils Google Pixel à partir du Pixel 4a 5G. Les Pixels de 2016, les Pixel 2, les Pixel 3 et Pixel 4 ne font plus partie de la liste des terminaux compatibles avec les nouvelles mises à jour du système et de sécurité.

La mise à jour Android de décembre vise à résoudre les problèmes de sécurité

Ceux qui ne souhaitent pas attendre l’arrivée de la mise à jour sur leurs téléphones peuvent procéder à l’installation manuelle du fichier OTA correspondant au correctif de décembre publié par Google. Cette méthode est la plus efficace pour s’assurer d’avoir la dernière version du correctif de sécurité car, au moment de la publication de cet article, Google n’a pas encore commencé le déploiement de la mise à jour.

D’autre part, le bulletin de sécurité répertorie toutes les vulnérabilités résolues par cette mise à jour, classées selon le niveau de menace qu’elles représentaient pour la plateforme. Certaines d’entre elles sont des améliorations spécifiques de fonctionnement et de sécurité destinées aux téléphones Pixel.

Le correctif de sécurité Android de décembre 2023 sera déployé progressivement au cours des prochaines heures via OTA et sera progressivement disponible sur les modèles compatibles. Cependant, il sera bientôt possible de télécharger les packages de mise à jour correspondants à chaque appareil pour effectuer l’installation manuellement, que ce soit à partir du fichier OTA ou de l’image d’usine de chaque terminal :

Google Developers | Fichiers OTA

Google Developers | Images d’usine

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :