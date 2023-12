Nouveau HONOR X7b : un téléphone économique avec une batterie immense

Toutes les spécifications, le prix et la disponibilité du HONOR X7b, un téléphone portable qui offre beaucoup pour un peu plus de 200 euros.

Le nouveau HONOR X7b dans ses trois couleurs disponibles : noir, argent et vert émeraude

Honor, qui peut se vanter d’être la marque qui vend le plus de téléphones pliables en Chine, vient de présenter un nouveau smartphone au monde. Il s’agit du HONOR X7b, un appareil qui met l’accent sur sa batterie de 6 000 mAh et son appareil photo principal de 108 MP, à un prix abordable.

Le nouveau HONOR X7b a été dévoilé le vendredi 1er décembre et bien qu’il ne puisse pas rivaliser avec des modèles comme le Honor Magic 5 Pro, il a toutes les chances de s’imposer comme l’un des meilleurs téléphones en termes de rapport qualité-prix de la société chinoise. Son plus gros inconvénient est peut-être le fait que nous ne pourrons pas profiter de la connectivité 5G car le processeur Qualcomm Snapdragon 680 qu’il contient est limité à la 4G LTE.

HONOR X7b : toutes les informations

HONOR X7b Caractéristiques Dimensions 166,7 x 76,5 x 8,24 mm

199 grammes Écran Écran LCD de 6,8 pouces Full HD+ (2 412 x 1 080 pixels)

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Luminosité maximale de 850 nits Processeur Qualcomm Snapdragon 680 RAM 6/8 Go, extensible jusqu’à 16 Go Stockage 128/256 Go Système d’exploitation MagicOS 7.2 basé sur Android 13 Appareils photo Dorsal :

108 MP principal f/1.75

5 MP grand angle f/2.2

2 MP profondeur f/2.4

Frontal :

8 MP f/2.0 Batterie 6 000 mAh

Charge rapide de 35 W Connectivité 4G

WiFi 6

Bluetooth 5.0

NFC Autres USB-C

Double nano SIM

Prise casque 3,5 mm

Lecteur d’empreintes digitales sur le côté

Tout d’abord, ce qui attire le plus l’attention, c’est sa batterie de 6 000 mAh, capable de durer jusqu’à trois jours sans être branchée. Pour que vous ayez une idée, cela se traduit par plus de 18 heures de lecture vidéo, 69 heures d’écoute de musique, 24 heures de navigation sur les réseaux sociaux et 56 heures d’appels téléphoniques.

D’autre part, il est doté d’un module de triple caméra avec deux capteurs assez modestes, le grand angle de 5 MP et le macro de 2 MP. Cependant, sa perle se cache dans cet objectif principal de 108 mégapixels, capable d’obtenir des photos ultra-nettes et de haute résolution dans des situations nocturnes.

HONOR X7b : prix et disponibilité

Selon une publication de GSMArena, le nouveau HONOR X7b a un prix officiel de 249 dollars, soit 229 euros avec la conversion des devises. Cependant, il est fort probable que cela puisse varier légèrement en fonction du marché sélectionné.

D’autre part, il est disponible en trois couleurs attrayantes : vert émeraude, argent brillant et noir. De plus, vous pourrez choisir parmi plusieurs options de configuration car il dispose de 6/8 Go de RAM et de 128/256 Go de stockage interne, tous deux pouvant être étendus grâce à une carte microSD.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :