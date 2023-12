Cette petite pièce va être l’une des clés du OnePlus 12: elle promet de surpasser l’iPhone 15 Pro Max.

Le nouveau OnePlus 12 vantera un moteur haptique de dernière technologie, grâce au ‘Bionic Vibration Sensing Motor Turbo’ de la société AAC Technology.

Le nouveau OnePlus 12 dans une image dévoilée, qui nous montre en détail son dos blanc.

Il ne reste que quelques heures pour connaître le nouveau OnePlus 12, et peut-être à cause de cela, ou peut-être aussi parce qu’ils aiment beaucoup contrôler l’agitation médiatique autour de leurs _flagship, le fabricant chinois a dû dévoiler certains détails par le biais de partenaires tels que AAC Technology concernant les composants clés que comprendra le terminal le plus ambitieux de OnePlus dans son histoire, qui sera également le plus puissant et également le représentant le plus important de la photographie mobile, y compris la signature de Hasselblad.

Il semble que le OnePlus 12 disposera du moteur haptique leader de l’industrie fourni par la société ACC Technology, basée à Hong Kong et également fournisseur de composants pour des géants tels qu’Apple, qui a créé pour le haut de gamme de OnePlus ce révolutionnaire Bionic Vibration Sensing Motor Turbo dont ils ont vanté les mérites même avant la présentation officielle du smartphone.

Certains utilisateurs en parlaient sur Weibo, comme c’est souvent le cas, bien que d’autres médias aient également récemment publié des informations sur l’événement du fabricant asiatique, dans lequel ils ont promis de redéfinir l’expérience d’interaction entre l’utilisateur et la machine afin que les réponses haptiques et vibratoires du smartphone soient plus intuitives et immersives.

Selon le fabricant, le principal atout de ce Bionic Vibration Sensing Motor Turbo est l’intégration, pour la première fois, d’un matériau magnétique appelé N54 qui peut augmenter jusqu’à 18% la puissance du moteur de vibration, offrant ainsi des réponses plus dynamiques et avec une plus grande plage de forces selon chaque type de notification.

Par ailleurs, AAC Technology a également intégré la technologie CSA+ avec des circuits magnétiques de dernière génération, ce qui permet d’augmenter jusqu’à 140% la vitesse de freinage, jusqu’à 60% la vitesse de démarrage et jusqu’à 102% la largeur de bande du vibreur.

OnePlus a soigné le « 12 » pour que son utilisation soit un régal : un écran OLED qui prend soin de notre vision, un capteur d’empreintes ultra-fin et plus rapide, des caméras haut de gamme et maintenant un moteur de vibration et une réponse haptique qui sera unique dans l’industrie.

Ainsi, OnePlus proposera dans le « 12 » un moteur haptique turbo qui sera leader de l’industrie, surpassant même l’acclamé iPhone 15 Pro Max, la référence en la matière, et se vantant de plus de 72 catégories et de plus de 700 effets possibles de vibration pour atteindre une interaction jamais vue auparavant.

Il offrira sans aucun doute la meilleure expérience sensorielle et la meilleure réponse de vibration tant dans les applications que dans les jeux, grâce à un Bionic Vibration Sensing Motor Turbo que tous les fabricants voudront. Ce que nous ne savons pas, c’est si OnePlus aura l’exclusivité pendant une période spécifique, ou si en 2024 ce moteur sera présent sans aucune restriction sur d’autres téléphones haut de gamme.

Il semble évident que l’expérience utilisateur avec son nouveau flagship est très importante pour OnePlus, car il a déjà été révélé qu’ils ont conçu avec BOE un écran capable de prendre soin de notre vision, ils implémenteront également un capteur d’empreintes intégré ultra-fin et très rapide pour un déverrouillage plus pratique, tandis que le moteur d’AAC Technology prendra soin de l’expérience tactile et sensible de l’utilisation du téléphone.

Ne vous déconnectez pas trop, car dans quelques heures, nous connaîtrons tous les secrets du très attendu OnePlus 12 !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :