5 jeux de ChatGPT pour passer du temps en ligne

ChatGPT peut être un outil intéressant pour travailler, mais aussi pour s’amuser.

ChatGPT peut également être un endroit pour profiter de vos jeux préférés.

Chat GPT est probablement l’outil d’intelligence artificielle le plus populaire que l’on puisse trouver aujourd’hui. Le fait que nous puissions utiliser ChatGPT gratuitement depuis un ordinateur ou un téléphone portable, et même le contrôler par la voix, a poussé de plus en plus d’utilisateurs à essayer cette technologie qui peut nous être d’une grande aide. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c’est qu’en plus de pouvoir l’utiliser comme aide professionnelle ou académique, nous pouvons également l’utiliser pour jouer. Nous allons maintenant vous montrer quelques prompts de jeux pour ChatGPT avec lesquels vous passerez certainement un moment très amusant.

Jeu du morpion

Finalement, utiliser une technologie de pointe comme ChatGPT pour jouer à quelque chose d’aussi simple que le morpion peut être très attrayant.

Ce qui est le plus intéressant dans ce jeu, c’est que vous n’avez pas besoin de penser à quelque chose de compliqué. Il vous suffit de dire au chat que vous voulez jouer au morpion et en quelques secondes, le jeu apparaîtra sur votre écran. ChatGPT vous expliquera ensuite comment jouer. Notez cependant que ce jeu n’est pas vraiment conçu pour être joué contre d’autres utilisateurs, mais simplement contre la machine. Vous pourrez choisir si vous voulez jouer avec les X ou les O, mais sinon, vous jouerez comme dans un jeu classique.

Ce n’est pas le jeu le plus élaboré auquel nous pouvons jouer sur ChatGPT, mais sa simplicité est ce qui en réalité sa grande vertu. Tout le monde sait jouer au morpion et tout le monde peut le créer facilement avec l’aide de l’IA.

Prompt : « Allons jouer au morpion. »

Battle Royale

Les jeux de Battle Royale sont devenus très populaires ces dernières années. Ce sont des jeux dans lesquels différents personnages se battent les uns contre les autres jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul survivant. Ce que beaucoup ne savent peut-être pas, c’est qu’il est possible de jouer à un tel jeu sur ChatGPT, bien qu’il faille faire preuve d’un peu d’imagination pour formuler le prompt.

Ici, nous avons proposé un exemple de Battle Royale entre pays de l’Union européenne, mais vous pouvez également le faire avec des villes de France, des participants d’Opération Triomphe, des Pokémon ou toute autre chose qui vous vient à l’esprit.

Prompt : _Aujourd’hui, tu vas simuler un Battle Royale entre tous les pays de l’Union européenne. Dans ce jeu fictif, toutes les villes se battent les unes contre les autres. À chaque fois qu’une année passe, tu devras me dire les événements qui se sont produits et leur résultat.

Les seuls événements possibles sont : Guerre (deux pays se battent l’un contre l’autre), Alliance (deux pays s’unissent pour lutter ensemble) et Pacte (deux pays ou alliances décident de ne pas se battre ou de mettre fin à un combat en cours)._

Choisissez votre propre aventure

Les jeux de rôle qui nous permettent de choisir notre propre aventure sont souvent très amusants. Mais beaucoup ne savent pas qu’ils peuvent créer le leur grâce à ChatGPT.

Si vous avez un peu d’imagination, vous pouvez même proposer vous-même à l’intelligence artificielle la situation fictive sur laquelle vous souhaitez baser le jeu. Mais vous avez également la possibilité de demander à ChatGPT de créer sa propre histoire, de manière à ce qu’elle soit encore plus surprenante pour vous. Le résultat est très intéressant pour les amateurs de fantasy, et en plus de vous divertir pendant un moment, cela peut vous donner des idées pour créer votre propre jeu de rôle.

Prompt : _Tu es le maître d’un jeu de rôle de type « Choisissez votre propre aventure ». Commence par proposer une histoire fictive. Ensuite, dis-moi où se trouve mon personnage au début de l’aventure. Sois précis et détaillé.

À chaque message, je te dirai quelle action mon personnage entreprend et tu me diras ce qui se passe.

Si l’action est possible, mon personnage avancera. Si elle est impossible, mon personnage ne pourra pas avancer et nous devrons continuer à explorer la zone._

Trivia

Le Trivia est probablement l’un des jeux les plus classiques auxquels nous pouvons jouer. Mais nous ne trouvons pas toujours un jeu adapté à notre niveau ou aux catégories dans lesquelles nous excellons. Et une option intéressante pour profiter davantage du jeu est d’utiliser ChatGPT pour créer notre propre Trivia et ainsi réviser notre culture générale de manière amusante.

Le prompt que nous présentons ici est plus ou moins généraliste, mais vous pouvez également choisir vous-même les catégories avec lesquelles vous souhaitez jouer ou même introduire l’âge des joueurs pour que cela soit pris en compte lors de l’élaboration des questions. Utiliser l’intelligence artificielle permet d’avoir un Trivia totalement personnalisé.

Prompt : _Jouons au Trivia. Ton travail est de me poser des questions dans les catégories suivantes :

GéographieArt et littératureHistoireDivertissementScience et natureSports et loisirs

À chaque message, tu me poseras une question dans une catégorie choisie au hasard. Tu ne peux pas me poser deux questions consécutives dans la même catégorie.

Quand j’aurai trois bonnes réponses dans une catégorie, je gagnerai le camembert de cette catégorie._

Émojis et films

Nous terminons cette revue des jeux élaborés par ChatGPT avec ce qui est déjà un classique d’Internet : les jeux de deviner des choses avec des émojis. Dans cette version, l’intelligence artificielle vous fournira un maximum de 3 émoticônes et vous devrez deviner à quel film elles font référence. Mais même si c’est la manière la plus classique de jouer, le fait de le faire avec l’aide de l’IA vous permet de le personnaliser au maximum. Ainsi, vous pouvez utiliser des films, des chansons, des pays, des groupes de musique… La seule limite est votre imagination lorsque vous écrivez le prompt correspondant.

Ces jeux sont devenus très populaires ces dernières années sur les réseaux sociaux, mais le fait de pouvoir les avoir à portée de main à tout moment et de pouvoir les personnaliser à votre goût est assez amusant. Vous pouvez utiliser ce prompt comme base et ensuite apporter tous les changements que vous souhaitez pour que le jeu s’adapte à vos envies.

Prompt : Je veux jouer à « Émojis et films ». Ton travail est de choisir un film et de m’envoyer un maximum de 3 émojis qui le représentent. Je devrai deviner le film.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :