House of the Dragon saison 2 réchauffe l’atmosphère avec cette nouvelle bande-annonce

Mais nous ne la verrons pas avant l’été prochain.

Les dragons sont à l’honneur

Pas autant que George R. R. Martin pour écrire ses livres, mais le nouvel aperçu de la saison 2 de House of the Dragon, le préquel de la série emblématique Game of Thrones, a lui aussi tardé à arriver, bien que nous puissions déjà voir une nouvelle bande-annonce sur la progression du conflit croissant entre les puissantes maisons Targaryen et Hightower.

Et bien qu’il y ait eu plusieurs passage tout au long des 10 épisodes constituant la première saison, quelque chose à quoi nous devrions déjà être habitués, ce clip d’un peu plus d’une minute nous a permis de retrouver des connaissances anciennes et de voir également certains des nouveaux visages qui seront les protagonistes de la saison qui sera diffusée à l’été 2024, bien que nous ne sachions pas encore quel jour exactement, ni même quel mois.

House of the Dragon

Se déroulant 2000 ans avant les événements de Game of Thrones, House of the Dragon est une série de HBO Max qui a débuté le 21 août 2022. Cette série raconte l’histoire de la maison Targaryen et est basée sur le livre de George R.R. Martin, Feu et Sang. Les responsables de cette série sont également les mêmes que ceux de la série originale, David Benioff et D.B. Weiss, qui ont cette fois-ci dû inventer moins de choses pour conclure Game of Thrones, qui, comme nous le savons, n’a pas plu à tous avec une fin controversée.

Dans Feu et Sang, Martin nous plonge dans l’ascension au pouvoir des Targaryen. Cette dynastie, survivante de la Malédiction de Valyria, s’est établie sur l’île de Peyredragon et a mené d’intenses batailles en Westeros. C’est Aegon Ier qui a fondé l’emblématique Trône de Fer, mais sa conquête n’a pas marqué la fin. Les générations suivantes de Targaryen se sont affrontées pour le pouvoir, déclenchant une guerre civile qui les a presque détruits. House of the Dragon s’inspire de cette histoire mythique d’ascension et de chute.

