Ce téléphone mobile Motorola est moins cher que jamais : seulement 199 euros en échange d’une expérience de qualité

Pour moins de 200 euros, vous pouvez acheter un téléphone portable avec un bon écran, de bonnes performances et une autonomie pouvant aller jusqu’à 2 jours.

Ce téléphone portable Motorola est un excellent achat pour 200 euros grâce à des composants tels qu’un écran clair et fluide.

Choisir un nouveau téléphone portable pour seulement 200 euros est beaucoup plus facile grâce à la super offre proposée par le Motorola moto g73. Ce smartphone de milieu de gamme, qui a un prix de vente recommandé de 299 euros, chute à 199 euros sur Amazon. Ce n’est pas n’importe quel prix pour ce terminal, qui n’a jamais été aussi pas cher que maintenant. De plus, la livraison est très rapide avec l’abonnement Amazon Prime, elle ne prend qu’un jour.

Cette occasion est doublement intéressante si vous devez renouveler votre vieux téléphone. D’une part, parce que vous économisez pas moins de 100 euros sur votre achat. D’autre part, parce que pour moins de 200 euros, vous obtenez un téléphone portable avec un écran fluide et clair, de bonnes performances au quotidien et une autonomie allant jusqu’à 2 journées complètes. Sans aucun doute, il vous offrira une expérience de qualité en général.

Notez que ce Motorola moto g73 est également disponible à 199,90 euros chez Ebay, qui vous offre également la possibilité de le récupérer dans l’un de leurs stores. Il est un peu plus cher chez PcComponentes, où il est vendu pour 204 euros, et chez MediaMarkt, où vous pouvez le trouver pour 215 euros.

Motorola moto g73, un excellent achat pour seulement 199 euros

Même s’il est en dessous de 200 euros, le Motorola moto g73 est un smartphone que vous pourrez utiliser pour discuter, accéder aux réseaux sociaux, regarder des vidéos, écouter de la musique ou savoir comment vous rendre à votre destination avec Maps. Toutes ces tâches les plus courantes sont effectuées en toute fluidité, grâce à son processeur MediaTek Dimensity 930 et ses 8 Go de RAM. Il est important de noter qu’il est livré directement avec 256 Go de mémoire, pas 128 Go.

La présence d’un écran IPS de 6,5 pouces, d’une résolution Full HD+ et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz est également remarquable. Ce panneau offre des images particulièrement lumineuses et fluides, tandis que le son est pris en charge par un double haut-parleur stéréo. Ensemble, ils forment une excellente équipe pour la lecture de contenu multimédia, le moto g73 est un bon téléphone pour regarder des séries, des films et tout type de vidéos.

Le Motorola moto g73 est un achat idéal si vous accordez une grande importance à une autonomie étendue. Sa batterie de 5 000 mAh peut durer jusqu’à 2 journées complètes d’utilisation avec une seule charge. Peu importe si vous utilisez beaucoup votre téléphone portable, vous finirez toujours la journée avec de l’énergie restante. Il est également positif qu’il prenne en charge une charge rapide de 30W, ce qui signifie que vous n’aurez besoin d’attendre un peu plus d’une heure pour que la charge soit complète.

En ce qui concerne la photographie, le moto g73 est équipé d’un triple appareil photo arrière avec un objectif principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un objectif macro de 2 MP. De plus, il dispose d’un appareil photo frontal de 16 MP. Avec eux, vous pourrez obtenir des photos de bonne qualité, notamment dans des environnements bien éclairés, ainsi que des vidéos en Full HD.

Il y a d’autres détails très importants concernant ce moto g73, comme le fait qu’il soit livré avec une version Android 13 presque sans ajouts. Il dispose également de connectivité 5G, d’un lecteur d’empreintes digitales et d’un port de 3,5 millimètres pour connecter vos écouteurs. Par ailleurs, l’achat est également judicieux pour son design, avec une épaisseur de 8,3 millimètres, un poids de 181 grammes et des courbes latérales qui facilitent la prise en main.

En résumé, le Motorola moto g73 offre une meilleure expérience que prévu pour un téléphone de 200 euros, c’est pourquoi son achat nous semble être un excellent choix. Vous savez déjà qu’il coûte normalement 299 euros, mais maintenant vous pouvez l’acheter pour 199 euros sur Amazon et Ebay. Sans aucun doute, vous obtiendrez l’un des meilleurs téléphones portables Motorola.

