Le clavier Bluetooth Logitech MX Keys S bénéficie désormais d’une intéressante réduction sur son prix recommandé.

Si vous êtes actuellement à la recherche d’un nouveau clavier Bluetooth pour votre ordinateur, que ce soit pour votre usage personnel ou pour acheter des cadeaux de Noël éventuels, nous avons peut-être une option plus qu’intéressante entre les mains, et en plus à prix réduit. Pour être plus précis, nous parlons du clavier Logitech MX Keys S, un périphérique qui a généralement un prix recommandé officiel de 129,99 euros sur son site officiel et dans des stores tels qu’Amazon, bien que sur ce dernier nous puissions constater que ce prix a été réduit à 119,99 euros.

L’offre que nous voyons sur Amazon n’est pas mal, mais ce n’est pas de cela dont nous allons vous parler dans cet article, car chez MediaMarkt, nous pouvons trouver ce même clavier Logitech à un prix habituel de 119,99 euros, mais il bénéficie maintenant d’une réduction de 15% et d’une remise de 20 euros, de 30 euros si l’on prend en compte son coût dans le store officiel (ce qui rend cette offre encore plus intéressante). En d’autres termes, vous pouvez maintenant vous procurer ce clavier Bluetooth Logitech MX Keys S au prix de 99,99 euros chez MediaMarkt grâce à cette réduction.

Ces 99,99 euros que coûte ce clavier dans le store mentionné, c’est aussi le même prix que ce périphérique a actuellement chez PcComponentes. En réalité, si vous obtenez cet appareil maintenant en profitant de sa réduction attrayante, vous pourrez profiter d’une livraison gratuite et rapide, le recevoir dès demain chez vous, que vous l’achetiez chez MediaMarkt ou chez PcComponentes. Le choix vous appartient, car vous trouverez les mêmes avantages dans les deux commerces.

En ce qui concerne ce clavier Bluetooth et sans fil Logitech MX Keys S, nous pouvons dire qu’il présente une qualité à prendre en compte, car il nous offre un produit très complet, étant donné qu’il dispose de plusieurs fonctions qui améliorent considérablement l’expérience d’utilisation. Il convient de souligner que nous parlons d’un clavier avec une connexion multi-appareils, ce qui nous permet de le connecter à trois dispositifs et de les échanger en appuyant sur un seul bouton. De plus, il est important de mentionner que ce clavier est compatible avec les systèmes d’exploitation suivants : macOS, Windows et Linux.

Par rapport à cela, il convient également de mentionner que ce clavier comprend un petit récepteur Bluetooth pour se connecter. En ce qui concerne ses touches, il faut noter qu’elles sont sphériques concaves et ont un rétroéclairage intelligent, une fonction qui s’active lorsque nous approchons nos mains. De plus, celles-ci sont distribuées en QWERTY en espagnol. Le périphérique en question pèse environ 810 grammes et ses dimensions sont de 43,02 x 13,16 x 2,05 cm. Vous pouvez également utiliser l’application Logi Options+ pour créer et personnaliser vos raccourcis clavier.

Cela dit, il nous reste seulement à rappeler que ce clavier Bluetooth et entièrement sans fil Logitech MX Keys S peut désormais être obtenu au prix de 99,99 euros chez MediaMarkt et chez PcComponentes, car ils bénéficient de la même réduction et des mêmes avantages.

