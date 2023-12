Le realme GT5 Pro promet d'être le téléphone portable avec le meilleur zoom : voici les premières photos prises avec son téléobjectif

Le realme GT5 Pro veut rivaliser avec les grands et sa plus grande force sera un zoom qui donnera des résultats impressionnants

Les premières images prises avec le realme GT5 Pro ont été révélées : nous pourrions être en présence du meilleur zoom du marché.

2024 s’annonce comme une année intéressante en matière de dispositifs mobiles. Les lancements prévus incluent la nouvelle famille Samsung Galaxy S24 qui devrait faire son apparition au cours du premier trimestre de l’année, mais elle ne l’aurait pas facile et des téléphones comme le realme GT5 Pro lui compliqueraient les choses en termes de photographie grâce à un zoom surprenant.

C’est grâce à des fuites que l’on a pu connaître le potentiel de l’appareil photo du realme GT5 Pro avant sa sortie. La marque asiatique a marqué le 7 décembre comme la date à laquelle ce téléphone verra le jour, mais il semble qu’il n’y aura pas trop de surprises étant donné tout ce qui a déjà été dévoilé.

Le realme GT5 Pro veut être une référence en matière de zoom : voici ses images révélées

Les échantillons du capteur de zoom du realme GT5 Pro qui ont été dévoilés montrent que la société asiatique a décidé de prendre la photographie au sérieux. Ce que l’on peut voir grâce à ces images n’est pas seulement la qualité de ce nouveau capteur téléobjectif avec jusqu’à trois zooms optiques.

Il convient de préciser avant d’analyser ces images que toutes ont été publiées sur Weibo, bien que la source soit fiable, il est préférable de prendre ces photos avec précaution car les résultats réels du realme GT5 Pro ne pourront être vus que lorsque l’appareil sera testé.

Voici les photographies qui ont été publiées et qui appartiennent, en principe, au realme GT5 Pro. D’un point de vue technique, on peut dire que les couleurs et les détails sont surprenants, en réalité, sur l’image de l’œil du chat, on peut distinguer chaque poil individuellement.

Logiquement, les images ont été publiées sur un réseau social et, par conséquent, elles ne sont pas de la meilleure qualité possible. Cela fait qu’il n’est pas possible de critiquer de manière excessive ce qui est mal fait, ce qui est vraiment peu de chose, et l’équilibre des blancs réalisé pour chaque prise de vue est surprenant.

Il est possible que realme ait entre les mains un téléphone haut de gamme capable de rivaliser avec ceux des autres fabricants en termes de photographie, qui est un domaine dans lequel ils devaient s’améliorer. Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre le 7 décembre pour vérifier si ces images prises avec le téléobjectif du realme GT5 Pro sont réelles.

