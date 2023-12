Xiaomi collabore à nouveau avec Lamborghini pour créer ce spectaculaire smartphone avec 24 Go de RAM

Le téléphone en question s’appelle ‘Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse Limited Edition’ et a un design absolument spectaculaire, avec les couleurs les plus emblématiques de la marque italienne Lamborghini.

Image du spectaculaire Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse.

Ce n’est pas la première collaboration entre Xiaomi et Automobili Lamborghini, car dans le passé, les deux entreprises nous ont présenté une édition très attrayante du Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition pour célébrer le dixième anniversaire de la marque chinoise. En réalité, ce ne sera pas non plus le premier smartphone Android que nous verrons orné du logo de l’emblématique marque de Sant’Agata Bolognese, car l’Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition est arrivé il y a quelques années précisément avec ce sceau.

Il est intéressant de voir une marque de téléphones abordables nous présenter un modèle unique et limité comme ce Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse qui a été présenté en Chine, et qui dispose de spécifications de flagship killer ainsi qu’un design absolument impressionnant qui est réalisé comme Lamborghini le ferait avec n’importe lequel de ses véhicules.

Nous parlons d’une véritable bête électronique qui part d’une base solide, avec le même matériel que le Redmi K70 mais en poussant encore plus loin, et nous avons ainsi le téléphone avec la plus grande quantité de RAM sur le marché, rien de moins que 24 Go de type LPDDR5x, la meilleure qui puisse être montée à ce jour.

Il dispose également de tout l’arsenal attendu d’un poids lourd, à commencer par la puce Snpadragon 8 Gen 3 de Qualcomm jusqu’à offrir un espace de stockage plus que suffisant, jusqu’à 1 To avec la technologie UFS 4.0, avec une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide allant jusqu’à 120 watts et le tout refroidi par une chambre à vapeur.

Redmi déguise son nouveau fleuron, le K70 Pro, en Lamborghini, ce qui lui confère une finition dans les tons verts ou jaunes emblématiques du constructeur italien, ainsi que le nec plus ultra en termes de puissance et de mémoire : 24 Go de RAM LPDDR5x et 1 To de stockage UFS 4.0.

En ce qui concerne les changements, cette édition limitée K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse de Redmi présente un boîtier très distinctif, qui utilise les tons verts ou jaunes emblématiques du fabricant italien de voitures de sport, et qui est également équipé de détails en finition carbone.

De plus, le module arrière de l’appareil photo adopte un design pentagonal inversé qui fait référence aux lignes agressives des voitures Lamborghini, montrant spécifiquement l’Essenza SCV12 sur les images promotionnelles, un véhicule conçu uniquement pour la course sur piste et que très peu de chanceux pourront apprécier avec son moteur V12.

Le téléphone semble être un élément unique et beaucoup plus cher que ce qu’il sera en réalité, mais force est de constater que les propriétaires d’une Lamborghini ne vont probablement pas regarder à la dépense s’ils veulent un téléphone assorti à leurs voitures.

Pour ce qui est du prix, de la disponibilité et de la date de lancement, nous n’en savons rien pour le moment !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :