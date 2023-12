L’aplication Gmail pour tablettes est mise à jour avec une fonction que nous attendions depuis longtemps

L’application Gmail pour tablettes Android reçoit déjà une nouvelle barre de navigation située à gauche de l’interface.

Le logo de Gmail, la plateforme de messagerie électronique de la grande G

Au cours des derniers mois, Google a mis à jour l’application Gmail pour les appareils mobiles Android avec une série d’améliorations vraiment intéressantes, comme une fonctionnalité qui vous permet de sélectionner plusieurs e-mails à la fois afin de les supprimer, de les marquer comme lus ou de les déplacer vers un autre dossier, ainsi qu’un nouveau bouton grâce auquel vous pouvez vous désabonner d’une liste de diffusion de manière beaucoup plus facile.

Mais la société de Mountain View n’oublie pas la version de Gmail pour tablettes Android, comme en témoigne la récente mise à jour de cette version avec une fonctionnalité que les utilisateurs demandaient depuis un certain temps.

Gmail pour tablettes se met à jour avec une nouvelle barre de navigation latérale

Comme nous l’apprend le média spécialisé 9to5Google, l’application Gmail pour tablettes est en cours de mise à jour avec une nouvelle barre de navigation, qui était déjà disponible depuis quelques mois sur les appareils pliables utilisant Android.

Comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran ci-dessous, cette nouvelle barre de navigation de l’application Gmail pour tablettes est située sur le côté gauche de l’interface et intègre, en haut, les boutons de menu et de rédaction, puis juste en dessous les quatre mêmes onglets qui étaient situés dans l’ancienne barre inférieure : Gmail, Chat, Spaces et Meet.

Un des principaux changements que nous trouvons dans cette nouvelle barre de navigation par rapport à l’ancienne est que la barre elle-même et le bouton de rédaction sont désormais persistants et ne se cachent pas lorsque vous vous déplacez entre les différentes sections de l’application.

De plus, une autre nouveauté de cette barre est que l’indicateur vous montrant que vous êtes dans l’un des quatre onglets a maintenant une forme circulaire, abandonnant ainsi le design en forme de pilule de la version précédente.

Cette nouvelle version de Gmail pour tablettes avec cette pratique barre latérale est déjà en train d’être déployée avec la version 2023.11.12.x sur la Google Pixel Tablet, et il est prévu qu’elle arrivera sur d’autres modèles de tablettes Android au cours des prochains jours.

