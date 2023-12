Jodie Foster brille dans cette nouvelle vidéo de True Detective: Nuit polaire

En janvier, avec le froid, tout est très approprié.

Le nouveau duo de détectives

Cela faisait trop d’années que nous n’avions pas vu Jodie Foster dans un rôle principal, mais enfin nos prières seront exaucées grâce à True Detective : Noche polar, la nouvelle saison de la célèbre série de détectives d’HBO qui présentera une nouvelle affaire et de nouveaux épisodes à partir du 15 janvier 2024.

La première saison de True Detective a laissé beaucoup d’entre nous bouleversés par sa sobriété, la complexité de son affaire, la qualité de sa réalisation et les interprétations superbes de son duo principal, composé de Woody Harrelson et Matthew McConaughey dans les rôles de Martin Hart et Rust Cohle respectivement. C’était quelque chose qui ne s’est pas reproduit dans sa deuxième saison, avec maintenant Colin Farrel, Taylor Kitsch et Rachel McAdams dans les rôles principaux, et cela était probablement dû, même en partie, au fait que le créateur de la série, Nic Pizzolatto, n’a plus collaboré avec le réalisateur de la première saison, Cary Fukunaga, pour des raisons qui n’ont pas lieu d’être mentionnées.

La troisième saison, avec Mahershala Ali en vedette, un acteur qui tourne actuellement le nouveau film de chasseurs de vampires Blade, a un peu retrouvé le ton, mais pas suffisamment, et maintenant HBO repart de zéro avec Noche polar, qui présente une nouvelle réalisatrice et scénariste ainsi qu’un nouveau duo principal.

La Mexicaine Issa López (Vuelven, Todo Mal, Casi divas) sera cette fois chargée de mener à bien une affaire dont s’occuperont une Jodie Foster avec un sacré caractère accompagnée de Kali Reis dans ce qui promet d’être la saison la plus froide de toutes celles que nous avons vues jusqu’à présent.

True Detective : Noche polar

Lorsque la longue nuit hivernale s’abat sur Ennis, en Alaska, les huit hommes qui opèrent à la Station de Recherche Arctique Tsalal disparaissent sans laisser de trace. Pour résoudre l’affaire, les détectives Liz Danvers (Jodie Foster) et Evangeline Navarro (Kali Reis) devront affronter les ténèbres qui sont en elles et se plonger dans les vérités tourmentées qui gisent ensevelies sous la glace éternelle.

