Le Tesla Cybertruck pour enfants est réel : il atteint 16 km/h et coûte 1 500 dollars

Désormais, vous pourrez également voir des enfants de 6 à 12 ans circuler avec le camion électrique Tesla Cybertruck.

Le Tesla Cybertruck pour enfants a une capacité de deux personnes

Des créateurs du Tesla Cyberquad, un véhicule électrique pour enfants disponible en France depuis moins de deux mois, arrive son grand frère. Nous parlons du Tesla Cybertruck, le camion électrique conçu pour les enfants de 6 à 12 ans, capable d’atteindre une vitesse allant jusqu’à 16 km/h.

En novembre 2019, la société automobile électrique du controversé Elon Musk a annoncé un nouveau véhicule à quatre portes et six places : le Tesla Cybertruck. Avec son apparence de tout-terrain et un coffre distinctif à ciel ouvert, il s’agit d’un remplaçant durable pour les fameux pickups, les camionnettes particulièrement vendues aux États-Unis.

Après plusieurs années de retard dans sa commercialisation en raison de diverses difficultés, nous avons découvert l’intérieur du Tesla Cybertruck il y a quelques semaines grâce à une vidéo, mais quelques jours plus tard, son lancement officiel aux États-Unis a eu lieu le 30 novembre dernier.

Vous pouvez acheter le Tesla Cybertruck pour enfants pour 1 500 dollars

Eh bien, il semble que l’entreprise américaine ne se contentait pas de voir seulement des adultes conduire cette invention, car ils viennent d’annoncer le Tesla Cybertruck pour enfants. En guise d’introduction, ce véhicule à quatre roues a une capacité de deux personnes, des sièges réglables, supporte un poids maximal de 68 kilos et est destiné aux enfants de 6 à 12 ans.

En dehors de cela, il dispose de caractéristiques aussi intéressantes qu’un moteur de 500 W et deux vitesses maximales qui sont changées à l’aide d’un bouton, une plus basse de 8 km/h et une autre plus puissante atteignant 16 km/h. De plus, il a une autonomie d’environ 20 kilomètres, des freins électriques et des lumières LED à l’avant et à l’arrière.

Si vous souhaitez faire plaisir à vos enfants, neveux ou petits-enfants, sachez que ce petit luxe vous coûtera 1 500 dollars. Il est uniquement disponible à l’achat sur la boutique officielle de Tesla, où vous pouvez demander à être informé lorsque le stock sera de nouveau disponible, car pour le moment, il est complètement épuisé.

En ce qui concerne la politique de retour, sachez que vous pouvez le retourner dans les 14 jours suivant la livraison sans même ouvrir la boîte, mais les frais d’expédition ne seront pas remboursés à l’acheteur. Et si vous rencontrez un problème avec le Tesla Cybertruck pour enfants, il est également bon de savoir que la période de garantie est limitée à un an.

