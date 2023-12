Le OnePlus Open subit un cruel test de résistance et prouve être l’un des téléphones pliables les plus robustes

Le dur test de résistance n’a pas pu affaiblir le solide OnePlus Open

Le OnePlus Open est l’un des smartphones pliables de type livre les plus remarquables de la dernière année

Le OnePlus Open, premier appareil pliable de la marque OnePlus (que nous avons analysé chez Netcost-security.fr), a montré lors d’un dur test de résistance qu’il est l’un des dispositifs pliables les plus fiables physiquement. C’est quelque chose de très important concernant les téléphones qui se plient, car la résistance de leurs composants est généralement l’un des aspects qui suscite le plus de doutes chez les utilisateurs.

Une résistance exceptionnelle

L’influenceur technologique JerryRigEverything, spécialiste des tests de résistance extrêmes sur les smartphones, a testé de ses propres mains la résistance du OnePlus Open, le smartphone pliable de type livre avec lequel la marque souhaite séduire les utilisateurs les plus exigeants. Et bien que les attentes du YouTuber étaient faibles, ce téléphone a été capable de le faire changer d’avis et d’apprécier la durabilité des matériaux utilisés.

Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, le OnePlus passe par différentes épreuves, chacune plus extrême que la précédente : rayures avec une lame sur les deux écrans et les côtés, brûlures avec un briquet, pliages avec du sable, et même un pliage forcé dans la direction opposée. Et bien que le téléphone puisse clairement être endommagé par ces tests, l’appareil reste à un niveau comparable à la concurrence, et même résiste mieux que de nombreux autres pliables au test de pliage à l’envers.

Un pliable performant

Dès l’annonce du OnePlus Open il y a quelques mois, il était clair que cet appareil deviendrait l’un des principaux porte-étendards des téléphones pliables de cette année 2023, et cela s’est confirmé. Avec des composants haut de gamme, le OnePlus Open s’est révélé être une bête en termes de matériel et de logiciel. De plus, à un prix plus compétitif que le téléphone le plus populaire de ce segment, le Samsung Galaxy Z Fold5.

En ce qui concerne le groupe OPPO, propriétaire de OnePlus, ils ont également plusieurs années d’expérience dans les appareils pliables, car ils se sont en réalité récemment montrés comme une concurrence à prendre en compte. Cela s’est concrétisé par leurs modèles OPPO Find N2 et N2 Flip, et aujourd’hui, les récents modèles OPPO Find N3 et N3 Flip. Ce sont des smartphones pliables de type livre et à clapet d’un tel succès qu’ils poussent même Samsung à continuer à s’améliorer pour ne pas être surpassé en termes de qualité par la concurrence.

