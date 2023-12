Ces pingouins dorment plus de 10 000 fois par jour et c’est la clé de leur survie

La stratégie du manchot à jugulaire pour le « microsommeil » peut être une forme d’adaptation qui lui permet de survivre dans un environnement hostile.

Il est certain que les pingouins suscitent de la sympathie en raison de leur physique curieux.

Les pingouins sont l’un des animaux qui suscitent le plus d’intérêt dans la société. Leur mode de vie grégaire et leur façon adorable de se déplacer ont fait que de nombreuses personnes suivent avec passion les documentaires animaliers sur ces oiseaux. De plus, leur habitat permet une conservation exceptionnelle, certains d’entre eux ayant été retrouvés parfaitement momifiés 5000 ans après leur mort. Cependant, malgré les avancées de la zoologie dans la compréhension de ces animaux singuliers, il reste encore de nombreux détails qui nous échappent en tant que société quand il s’agit de les comprendre.

Maintenant, les pingouins à jugulaire ont vu l’un de leurs grands secrets révélé. Ces animaux sont capables de dormir des milliers de fois par jour, mais ils le font pendant très peu de secondes. Il est donc très intéressant de comprendre pourquoi ils le font et ce que cette forme de sommeil si particulière signifie pour leur corps.

Les pingouins à jugulaire et leurs microsiestes

Il est bien connu que nous avons en France l’habitude de faire la sieste. Un sommeil réparateur assez court pendant lequel nous nous reposons après le déjeuner et nous rechargeons d’énergie pour le reste de la journée. Il semble que les pingouins à jugulaire fassent quelque chose de très similaire, selon un article publié dans la revue Science mais poussé à l’extrême. Ces animaux ont des besoins de sommeil assez élevés et dorment près de 11 heures par jour. Cependant, leur environnement ne leur permet pas une sieste aussi prolongée.

Ainsi, au fil des années, l’évolution a perfectionné une manière pour eux de dormir ce temps, mais en de très courts instants d’environ quatre secondes. Ainsi, le pingouin à jugulaire fait environ 10 000 microsiestes par jour. De cette manière, ils peuvent dormir et bénéficier des avantages du sommeil sans craindre que l’environnement hostile dans lequel ils vivent se retourne contre eux.

Ce n’est pas quelque chose d’étrange, car after tout le moment du sommeil est l’un des plus dangereux de la journée. C’est un moment d’une vulnérabilité totale où les prédateurs peuvent dévorer leurs proies sans difficulté.

En résumé :

Les pingouins à jugulaire dorment environ 11 heures par jour.

Cependant, ils ne dorment pas en une fois, mais sont capables de dormir pendant environ 4 secondes .

. Ainsi, ils font des milliers de petites siestes par jour pour garantir un repos optimal sans être menacés par d’autres prédateurs.

Le moment du sommeil est l’un des plus dangereux, car dans l’état naturel, il y a un grand danger.

Les êtres humains ont aussi ce genre de microsommeil, mais ils ne sont pas aussi réparateurs qu’un sommeil prolongé.

Ainsi, dans le cas des pingouins à jugulaire, cela servirait à être toujours attentif, en raison du danger d’être né dans un environnement avec de nombreux prédateurs.

Ces pingouins sont capables de dormir plus de 10.000 fois par jour.

Ainsi, ces animaux ont évolué au fil des années pour réaliser une adaptation très positive, grâce à laquelle ils ont réussi à trouver leur place dans leur habitat et ont réussi à surmonter les dangers auxquels ils pourraient être confrontés. Cependant, les auteurs considèrent que c’est l’un des cas les plus extrêmes à cet égard et qu’il n’est pas particulièrement facile de trouver d’autres espèces avec cette capacité d’avoir un sommeil aussi léger.

