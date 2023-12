Plus de Central Park. Apple TV+ annule la série animée après seulement trois saisons

L’un de ses créateurs l’a confirmé.

La famille, surprise par la nouvelle

Apple TV+, qui ces derniers temps ne cesse de nous réjouir avec ses dernières sorties, notamment Napoléon, Les assassins de la lune ou la future série de Steven Spielberg et Tom Hanks Les maîtres de l’air, annule également des séries de temps en temps, bien qu’en beaucoup moins grand nombre que ses concurrentes (notamment Netflix) et cette fois-ci, c’est le tour de cette comédie musicale animée.

C’est Josh Gad qui l’a confirmé, le co-créateur de la série qui nous intéresse, Central Park, et dont le nom vous sera peut-être plus familier en tant que voix d’Olaf dans les films de La Reine des neiges, saga d’ailleurs en préparation pour un retour en double dose. Il l’a fait sur Threads, le nouveau réseau social de Telegram, lorsqu’on lui a demandé s’il était possible que la série revienne, à quoi il a répondu de façon lapidaire et dévastatrice pour les fans : « Malheureusement, c’est fini ».

Central Park sur Apple TV+

Central Park, qui compte les voix de Josh Gad lui-même, Leslie Odom, Jr., Kristen Bell, Kathryn Hahn, Tituss Burgess, Daveed Diggs et Stanley Tucci, est une série racontée à travers les yeux d’un musicien de rue nommé Birdie. Ce spectacle musical raconte l’histoire de la famille Tillerman-Hunter qui vit dans le château d’Edendale dans Central Park et qui compte parmi ses membres le patriarche Owen, qui est le gestionnaire du parc, sa femme Paige, qui est journaliste constamment prise à écrire des petits articles et espère écrire une histoire réelle, sa fille Molly, qui adore dessiner des bandes dessinées sur elle-même, et un garçon qui a un cerf-volant, et son fils Cole, un jeune émotionnel qui aime les animaux.

Leurs vies changent lorsque Bitsy Brandenham, une héritière et femme d’affaires âgée, et son assistante constamment maltraitée Helen, planifient d’acheter tout le terrain de Central Park et de le convertir en plus de condos, de stores et de restaurants, comme un moyen de revenir dans le monde. Les Tillerman doivent également faire face à leurs propres problèmes et sauver le parc.

Regarder Central Park

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :