WhatsApp te permettra bientôt de partager tes États dans les Stories d’Instagram

Une nouveauté qui intégrera encore plus toutes les applications de Meta.

Les États de WhatsApp pourront être partagés dans les stories d’Instagram

WhatsApp ajoute de nombreuses nouveautés ces derniers temps. Des nouveautés telles que la possibilité de se connecter via une adresse e-mail ou les chaînes de diffusion inspirées de celles de Telegram depuis des années. Mais chez Meta, en plus de lancer de nouvelles fonctionnalités, ils travaillent également sur de nouvelles fonctionnalités qui arriveront dans le futur, comme les chatbots alimentés par l’IA.

Comme l’a partagé WABetaInfo, dans la dernière version bêta de WhatsApp 2.23.25.20 pour Android, une nouvelle option a été découverte qui permettra, lorsqu’elle sera officiellement disponible, de partager les États dans les stories d’Instagram en même temps. Pour l’instant, cette option n’a pas été trouvée dans la version bêta d’iOS.

Tes États WhatsApp pourront devenir des stories sur Instagram

Après la mise à jour vers la dernière version bêta 2.23.25.20 de WhatsApp pour Android disponible sur le Play Store, de nombreux testeurs ont découvert une nouvelle section dans les paramètres de l’application qui permet de lier un compte Instagram à WhatsApp. Cette nouvelle option se trouve dans Paramètres > Confidentialité > Statut > mon statut. Cette nouvelle option permettra de partager les États de WhatsApp dans les stories d’Instagram. Bien que pour l’instant elle soit en phase bêta, on prévoit qu’elle sera disponible dans une future mise à jour de l’application.

WhatsApp travaille dur ces derniers temps. Une fonctionnalité de ce type améliorera considérablement l’expérience des utilisateurs en intégrant toutes les applications pour rendre le partage de contenu beaucoup plus facile. Avec la fonctionnalité dont nous parlons, il ne sera plus nécessaire de publier deux histoires séparées sur WhatsApp et Instagram. De plus, il semble qu’Instagram et WhatsApp conservent des contrôles de confidentialité indépendants, ce qui permettra de limiter la visualisation de ce qui est partagé sur les deux réseaux.

Bien que ce soit une excellente option, il faut également prendre en compte que Instagram dispose d’outils de création d’histoires beaucoup plus avancés qui ne sont pas disponibles sur WhatsApp, ce qui fait que lorsqu’un État est partagé sur Instagram, il ne sera pas affiché de la même manière que les Stories. Nous attendrons que cette fonctionnalité soit officielle pour connaître son fonctionnement exact. En attendant, vous pouvez rejoindre notre groupe WhatsApp où nous partageons toute l’actualité technologique.

