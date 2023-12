Un des meilleurs RPG de Play Store peut être téléchargé gratuitement pendant quelques heures

Si tu te dépêches, tu peux obtenir Rogue Hearts, l’un des meilleurs jeux de rôle pour Android, gratuitement.

Aimez-vous les jeux de rôle? Profitez de l’occasion et jouez à Rogue Hearts sur votre téléphone sans payer un centime.

Si vous êtes de ceux qui naviguent habituellement sur le Google Play Store à la recherche de jeux payants gratuits pour une durée limitée et que vous aimez les jeux de rôle, aujourd’hui est votre jour de chance car nous allons vous expliquer comment vous pouvez obtenir l’un des meilleurs jeux RPG pour Android complètement gratuitement. Cependant, vous devez comprendre que cette offre a une durée limitée et qu’elle ne sera valable que pendant quelques heures.

Le jeu que vous pouvez obtenir gratuitement pour une durée limitée est Rogue Hearts, un titre qui compte déjà plus de 500 000 téléchargements et qui a une note moyenne sur la boutique d’applications et de jeux Google de 4,3 sur 5, sur la base de près de 16 000 avis des utilisateurs.

Rogue Hearts est gratuit pour une durée limitée, profitez-en!

Rogue Hearts est un jeu moderne d’exploration de donjons de type rogue-like où vous devrez explorer différentes pièces, situées dans différentes régions de la carte, trouver le boss final de chacune d’entre elles et le vaincre.

À chaque fois que vous battez l’un des boss finaux d’un donjon, vous recevrez un butin rempli de pièces que vous pourrez utiliser pour améliorer vos héros et acheter de l’équipement pour eux, ce qui est très nécessaire pour vaincre les boss les plus puissants.

Mais ce jeu ne consiste pas seulement à tuer les boss des donjons, car pendant le processus d’exploration de ceux-ci, vous devrez éviter les pièges et résoudre des énigmes pour parvenir jusqu’au boss.

Rogue Hearts est un jeu vraiment divertissant, car en plus d’explorer des donjons pour vaincre les boss, vous pourrez également participer à une série de tests où vous devrez utiliser les compétences de vos héros dans le combat rapproché et à distance pour obtenir toutes sortes de récompenses.

Normalement, Rogue Hearts coûte 0,99 euros, mais vous pouvez le télécharger gratuitement, mais seulement pour une durée limitée. Ce jeu de rôle est compatible avec tout appareil ayant Android 4.4 ou une version ultérieure, il possède une série d’achats intégrés allant de 0,89 à 45,99 euros, grâce auxquels vous pourrez débloquer des skins et d’autres éléments supplémentaires, et pour y jouer vous devez avoir une connexion internet, car ce n’est pas un jeu hors ligne.

Google Play | Rogue Hearts (Gratuit 0,99 euros)

