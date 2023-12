Il reste un mois avant sa présentation, mais vous pouvez déjà télécharger les fonds d’écran du Samsung Galaxy S24

Les fonds d’écran préchargés dans la nouvelle série Galaxy S24 seront disponibles en couleur violet titane, noir, gris et jaune.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra avec le fond d’écran en couleur jaune

Contrairement aux deux dernières années où leur présentation a eu lieu début février, cette fois nous découvrirons la nouvelle famille Galaxy S24 le 17 janvier prochain. En attendant ce jour tant attendu, vous pouvez vous mettre en appétit en téléchargeant les fonds d’écran qui accompagneront les Samsung Galaxy S24, disponibles en quatre couleurs.

À un peu plus d’un mois de leur sortie, des images officielles des Samsung Galaxy S24 ont déjà fuité, comme nous vous l’avons annoncé cette nuit même. À mesure que la date approche, de plus en plus de détails sur leur design et leurs spécifications sont révélés, l’une des principales nouveautés étant l’arrivée du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et des écrans plats sur tous les modèles, supprimant les fameuses courbes du Galaxy Ultra.

Téléchargez gratuitement les fonds d’écran du Galaxy S24

Voici les fonds d’écran du nouveau Samsung Galaxy S24, que vous pouvez télécharger de haute qualité et gratuitement. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, ils sont disponibles en quatre couleurs attrayantes : dans l’ordre, nous trouvons le violet titane, le noir, le jaune et le gris en dernier lieu.

Nous y avons eu accès grâce à une publication de @Vetrox360 sur X, un utilisateur qui se décrit comme un passionné de technologie et un expert des mises à jour de One UI 6, la surcouche personnalisée de Samsung. Selon ce qu’il raconte dans son post publié sur l’ancien Twitter, les images proviennent du modèle Galaxy S24 Ultra et ont été retouchées avec Photoshop et de l’intelligence artificielle.

Ces images ont été révélées grâce à une fuite de la série Galaxy Book 4, la nouvelle gamme d’ordinateurs portables de Samsung. Étant donné que la génération précédente de téléphones mobiles et d’ordinateurs portables de Samsung, les Galaxy S23 et les Galaxy Book 3, partageaient le même design de fond d’écran, il y a de fortes chances que les prochains lancements de la marque suivent la même tendance.

Cependant, Samsung n’est pas la seule marque à créer de nouveaux fonds d’écran à chaque sortie. Par exemple, il y a quelques jours, Apple a annoncé l’ouverture d’un nouveau store et a offert ces fonds d’écran pour le célébrer, avec son célèbre logo de la pomme mordue dans une version psychédélique et des tons bleus.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :