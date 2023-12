Interdiction d’entrer au cinéma avec votre nourriture et boisson : Yelmo devra payer une amende de 30 000 euros

Yelmo Cines devra payer une amende de 30 001 euros suite à une plainte de FACUA.

Oui, il est possible d’entrer dans les cinémas avec de la nourriture venant de l’extérieur.

L’Institut de la Consommation Basque a infligé une amende de 30 001 euros à Yelmo Cines pour avoir empêché les spectateurs d’accéder à ses installations avec des aliments achetés dans des stores externes. La procédure judiciaire a été initiée suite à une plainte de FACUA – Consumidores en Acción, qui a dénoncé l’entreprise en janvier, en considérant qu’elle commettait une clause abusive en interdisant l’entrée avec de la nourriture et des boissons.

Un cinéma n’est pas un restaurant

Dans sa plainte, FACUA Euskadi a souligné que l’activité principale d’un cinéma est la projection de films et non la restauration. Pour cette raison, Yelmo ne pouvait pas justifier l’interdiction de nourriture extérieure, car la consommation d’aliments – que ce soit de la nourriture ou des boissons – pendant la projection de films est optionnelle.

Yelmo Cines, multada con 30.000 euros tras la denuncia de FACUA Euskadi por impedir entrar con alimentos https://t.co/MImJbGWx0r — FACUA (@FACUA) 4 décembre 2023

FACUA a déposé une autre plainte contre Yelmo Cines pour la même raison, mais cette fois-ci dans la Communauté de Madrid. Elle estime que la chaîne commet une « clause abusive qui limite les droits des consommateurs ». Selon l’organisation, Yelmo se retranche derrière le droit d’admission, mais cela va à l’encontre de la législation, selon FACUA. Cette procédure est encore en attente de jugement et de résolution.

L’organisation des consommateurs argumente que la Loi générale pour la défense des consommateurs et utilisateurs considère que l’interdiction d’entrer avec de la nourriture et des boissons extérieures est une clause abusive, selon son article 82.1. Celui-ci établit que sont considérées comme abusives celles qui « causent un déséquilibre important des droits et obligations des parties découlant d’un contrat ».

Dans le communiqué annonçant la résolution au Pays Basque, Yelmo fait également référence à la Commission de coopération de la consommation, qui indique que « les clauses imposant des limitations à la consommation concernant l’acquisition de produits sans fondement objectif doivent être considérées comme abusives ».

En conclusion, il est possible d’entrer au cinéma avec de la nourriture, car l’activité principale de celui-ci est la projection de contenu audiovisuel, et non la consommation d’aliments. Cependant, la permissivité dépend également de la réglementation autonome, qui autorise ou restreint chaque cas. Ce dilemme concerne également les festivals de musique et autres événements culturels.

En dehors de ce litige, la FACUA a également dénoncé les opérateurs pour avoir prétendument commis des clauses abusives, notamment concernant le remboursement du routeur. Son activité s’étend également aux avertissements d’arnaques, le dernier exemple étant celui qui affecte les clients de Movistar. Elle se définit comme une « organisation non gouvernementale à but non lucratif qui consacre ses efforts à la défense des consommateurs ».



