OpenAI achètera des puces d’IA d’une valeur de 51 millions de dollars de la start-up financée par Sam Altman.

Apparemment, Sam Altman aurait investi un million de dollars de sa propre poche dans une entreprise qui fabrique des puces de pointe pour le développement de l’IA. Cette entreprise fait partie d’un réseau d’investissements du directeur.

Sam Altman, PDG d’OpenAI.

Vous vous souviendrez sûrement du feuilleton récemment vécu chez OpenAI, avec le licenciement de son PDG, Sam Altman, sa nomination ultérieure chez Microsoft et son retour définitif à son poste après seulement quelques jours. Toute cette histoire a été l’événement le plus divertissant de cette année dans le monde technologique, et il semblait enfin que tout cela était terminé… mais il y a au moins un chapitre de plus.

En effet, selon le prestigieux magazine Wired, pendant son précédent mandat à la tête d’OpenAI, l’entreprise aurait signé une lettre d’intention dans laquelle elle s’engage à dépenser 51 millions de dollars en puces IA. Le fournisseur est une entreprise connue sous le nom de Rain AI et, apparemment, les tentacules de Sam Altman s’étendent également là-bas.

Le vaste réseau d’aventures financières de Sam Altman

Il semble que Sam Altman aurait investi plus d’un million de dollars de sa propre poche dans l’entreprise, avec l’idée de créer un réseau de sociétés dans lesquelles il aurait une certaine influence ou une façon d’intervenir. Selon le média, ce n’est pas la première fois qu’Altman fait cela et qu’il se « mêle » avec les fonctions de PDG de l’entreprise (ce qui pourrait être une autre raison de son licenciement).

Selon le média, le siège de Rain AI est à moins de deux kilomètres de celui d’Open AI et sa principale activité est la fabrication et le développement de puces qui, apparemment, peuvent reproduire les caractéristiques du cerveau humain. Ces semi-conducteurs portent le nom de NPU ou Neural Processing Unit, et ce sont ceux qu’Open AI se serait engagé à acheter pour cette énorme somme d’argent. Selon l’entreprise, ces puces seraient 100 fois plus puissantes que toute unité de traitement et 10 000 fois plus économes en énergie que les GPU.

L’accord conclu avec Rain montre également la volonté d’OpenAI de dépenser de grosses sommes d’argent pour garantir l’approvisionnement en puces avec lesquelles développer des projets pionniers. Avec l’investissement d’Altman, il s’agit simplement d’une façon de s’assurer d’être toujours à la pointe de l’industrie.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :