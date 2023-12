Le roaming sera moins cher à partir du 1er janvier 2024

Tu tarifasa contiendra plus de gigas inclus et les extras que tu souscris te coûteront moins cher.

Le changement dans l’Union européenne se traduit par l’obtention de plus de gigas en itinérance

À partir du 1er janvier 2024, nous pourrons utiliser plus de gigas en dehors de la France, et si nous les épuisons, le coût de ceux payants sera moindre. Le prix maximum du giga diminue d’année en année, ce qui signifie que la formule utilisée pour calculer ce que nous aurons aboutit à une quantité plus importante.

Plus de gigas et moins chers

L’Union européenne établit une formule pour calculer les gigas maximum disponibles en itinérance. Celle-ci est :

(Coût du forfait hors TVA : prix maximum du giga hors TVA) x 2

Essentiellement, nous devons diviser le coût de notre forfait (hors TVA) par le prix maximum du giga de l’année (également hors TVA), puis doubler ce résultat. L’augmentation de la quantité de données mobiles à l’étranger provient du fait que le prix maximum du giga est passé de 1,8 euro (en 2023) à 1,55 euro (en 2024).

Par exemple, avec un forfait de 30 euros (une fois la TVA déduite), vous disposerez de 38,71 gigas, contre 33,33 l’année dernière.

Si nous les épuisons, souscrire davantage sera moins cher. Le prix maximum passe de 1,8 à 1,55 euro, ce qui signifie que si nous consommons tout, les gigas suivants nous coûteront 25 centimes de moins. 1,8 euro était hors TVA, le total était de 1,87 euro ; tandis que 1,55 euro équivaut réellement à 1,61 euro. Le prix a diminué de 16 %.

Il est important de noter que nous aurons des limitations de navigation en dehors de la France. Bien que « l’itinérance » traditionnelle ait été supprimée en 2017, nous pouvons naviguer gratuitement dans l’UE, cela ne signifie pas que si nous disposons, par exemple, de gigas illimités, nous avons réellement des gigas illimités. Comme nous l’avons mentionné, la formule le définit, ce qui est possible dans un marché réglementé.

D’autre part, il est également important de prendre en compte que ce sont les données maximales que vous pouvez profiter. Il est important de tenir compte de l’action des opérateurs, qui sont capables de moduler leur offre et de modifier leurs services, dans certaines limites. Orange, par exemple, a récemment modifié son offre en lançant deux nouvelles options d’itinérance, mais seulement pour naviguer dans des pays en dehors de l’UE.

La possibilité de se connecter au réseau mobile à l’étranger est l’un des facteurs à prendre en compte lors de la souscription d’un forfait. Il ne s’agit pas seulement de la quantité de données, mais aussi des pays dans lesquels vous pouvez le faire, car par exemple, de nombreux opérateurs ont supprimé l’itinérance au Royaume-Unis après sa sortie de l’Union européenne et de l’Espace économique européen. D’autre part, si vous n’avez pas de données dans un territoire ou si elles ne vous suffisent pas, vous pouvez toujours acheter une carte eSIM.

