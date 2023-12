Lenovo lance les Lunettes Legion, des lunettes intelligentes pour jouer avec des écrans micro-OLED

Caractéristiques, prix et disponibilité des Legion Glasses, les nouvelles lunettes intelligentes de Lenovo.

Les Lenovo Legion Glasses offrent un écran virtuel micro-OLED avec une résolution FullHD+

Depuis que la société Cupertino a présenté en juin dernier les Apple Vision Pro, ses premières lunettes de réalité mixte, des marques telles que Samsung ont déjà leur proposition en cours. Les dernières à se joindre à cette tendance sont les Legion Glasses de Lenovo, des lunettes intelligentes conçues pour améliorer l’expérience de jeu.

Profitez d’un grand et privé écran de jeu n’importe où

Si vous souhaitez profiter de jeux et de vidéos sur un écran novateur et plus grand que ce à quoi nous sommes habitués, les Lenovo Legion Glasses peuvent être ce que vous recherchez. Ces lunettes intelligentes permettent à l’utilisateur de visualiser un excellent écran micro-OLED avec une résolution FullHD+ (1 920 x 1 080 pixels), des couleurs vives avec de forts contrastes et un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Et le meilleur, c’est que vous pourrez le faire à tout moment et en tout lieu, car il s’agit d’un moniteur portable totalement privé, et vous seul pourrez voir cet écran virtuel étendu à travers les lunettes, car elles ont à peine de fuites de lumière externe. Cependant, ils fonctionnent de la même manière que les Apple Vision Pro et autres lunettes de réalité mixte, offrant intimité mais sans vous isoler du monde extérieur.

Outre l’aspect visuel, l’expérience est également améliorée grâce aux haut-parleurs intégrés haute fidélité, qui offrent une immersion totale à l’utilisateur. D’autre part, leur poids de 96 grammes les rend extrêmement faciles à transporter et confortables à porter, permettant aux joueurs de les utiliser depuis le canapé, le lit ou depuis n’importe quelle position.

Pour les utiliser, il vous suffit de les connecter à la console portable Lenovo Legion Go ou à tout autre appareil Windows, Android ou macOS via le port USB-C, grâce à son câble d’extension de 1,2 mètre. De plus, elles ne nécessitent pas de système d’exploitation personnalisé ou préinstallé.

Prix et disponibilité

Les nouvelles Lenovo Legion Glasses sont déjà disponibles, bien que le site web de Lenovo avertisse que les stocks sont limités et qu’il est préférable de les acheter rapidement. Elles sont vendues au prix de 499 euros et sont disponibles uniquement en couleur gris.

En ce qui concerne les accessoires inclus, ces lunettes intelligentes sont livrées avec un adaptateur antidérapant, trois coussinets de nez, une monture de lentilles correctrices avec un guide d’utilisation et un chiffon de nettoyage. De plus, la période de garantie est généralement d’un an, mais peut varier en fonction de la région.

