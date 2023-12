La conception du Samsung Galaxy A55 fuite en images : voici le prochain best-seller de Samsung

Politique conservatrice de Samsung dans son nouveau téléphone pour le haut de gamme.

Comme on peut le voir, le nouveau Samsung A55 n’aurait pas beaucoup de différences par rapport à son modèle précédent.

Le prochain smartphone de Samsung destiné à concurrencer le segment très concurrentiel du milieu de gamme, le Samsung Galaxy A55, a été dévoilé en images et peut déjà être visualisé dans son intégralité. Avec des changements conservateurs, mais avec des améliorations clairement visibles sur les côtés du téléphone, cet appareil souhaite devenir un best-seller dans un créneau particulièrement disputé.

Fuite de l’apparence du Samsung Galaxy A55

Cette fuite réalisée par Mysmartprice avec l’utilisateur Onleaks nous présente une vidéo dans laquelle on peut voir un rendu à 360 degrés où tous les détails physiques du nouveau Samsung Galaxy A55 sont visibles. Entre autres choses, il est clairement visible que les bords latéraux passent du plastique à l’aluminium et que le relief autour des boutons de déverrouillage et de réglage du volume est modifié sur le bord droit.

Parmi les autres détails visibles dans le rendu, on retrouve le côté gauche sans boutons, le côté supérieur avec le port nanoSIM, le bas avec le haut-parleur et le port USB-C, et l’arrière avec le triple appareil photo, qui ressemble en apparence à son prédécesseur, le Samsung Galaxy A54.

Design conservateur avec quelques retouches

Le Samsung Galaxy A55 montre une ligne claire chez Samsung : ce qui fonctionne bien, on ne le change pas. En termes de design, on peut voir qu’il présente de nombreuses similitudes avec le Samsung Galaxy A54, bien que la majorité des différences se trouvent à l’intérieur, où l’on s’attend à trouver les améliorations les plus importantes par rapport à son prédécesseur.

En ce qui concerne les spécifications, on s’attend à ce que le Samsung Galaxy A55 dispose de son emblématique écran AMOLED de 120 Hz et de résolution FHD, du nouveau processeur Exynos 1480, de 8 Go de RAM et d’un triple appareil photo avec un capteur de 50 mégapixels, un objectif macro de 5 mégapixels et un grand angle de 12 mégapixels. Il serait également équipé d’une batterie de 5000mAh avec une charge rapide de 25W (Samsung opte pour des charges moins rapides pour privilégier la durée de vie de la batterie) et de options de stockage de 256 Go et 512 Go.

Les principales différences par rapport à son modèle précédent peuvent être vues sur ces composants, mais il convient également de mentionner que, avec les mises à jour vers One UI 6 et Android 14, le Samsung Galaxy A54 bénéficie également d’une expérience satisfaisante et d’améliorations notables dans des domaines tels que la photographie. Par conséquent, ce nouvel appareil de Samsung devra savoir mettre en évidence ses différences les plus remarquables afin que les personnes ne choisissent pas le modèle A54 à prix réduit.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :