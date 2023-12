Si vous utilisez l’une de ces applications à code source ouvert sur votre téléphone Android, nous avons de mauvaises nouvelles pour vous.

La collection d’applications open source Simple Mobile Apps a changé de propriétaires. Ce n’est pas une bonne nouvelle.

Quelques-unes des applications de la collection Simple Mobile Apps

Simple Mobile Tools est né en 2016 en tant qu’ensemble d’applications open source pour Android, offrant des alternatives simples, légères et fonctionnelles aux outils essentiels qui étaient préinstallés sur de nombreux smartphones. Dans cette collection, vous pouvez trouver des applications de galerie, de lecteur de musique, d’explorateur de fichiers, de calendrier et bien d’autres outils différents, tous disponibles gratuitement, sans publicités et basés sur la philosophie open source. C’est pourquoi nous avons choisi cette collection comme la meilleure alternative open source aux applications utilisées quotidiennement.

Mais tout indique que cela est sur le point de changer.

Nous avons appris que le projet Simple Mobile Tools a été acquis par la société de développement israélienne ZippoApps, célèbre pour ses acquisitions d’applications populaires, la plupart du temps disponibles gratuitement, afin de les monétiser par la publicité et les services d’abonnement par la suite.

La société israélienne ZippoApps acquiert Simple Mobile Tools

Ce sont plusieurs membres de la communauté Reddit de Simple Mobile Tools qui ont informé de cette acquisition, confirmée ensuite par le développeur des applications sur GitHub.

Actuellement, la page des applications sur le Google Play Store redirige vers le site web de ZippoApps lorsqu’on essaie d’accéder à la page du développeur. De plus, un autre changement a eu lieu qui ne réjouira pas tous les utilisateurs : le Play Store indique désormais que les applications peuvent contenir de la publicité. Un avertissement qui n’apparaissait pas avant l’acquisition.

En examinant le catalogue des applications publiées par ZippoApps, on peut trouver un grand nombre d’utilitaires et d’outils disponibles gratuitement, qui contiennent des publicités et des services d’abonnement permettant de les supprimer. Dans certains cas, le coût de l’abonnement peut atteindre 14,99 euros par semaine.

Il est donc très préoccupant de se demander ce qui va arriver à la collection d’applications open source, car bien que les détails de l’accord ne soient pas connus, il est très probable que ZipoApps ait l’intention de suivre la même stratégie avec les 18 applications qui font partie de cette collection, qui ont été téléchargées des millions de fois au total.

L’histoire se répète avec QuickPic

Ce n’est pas la première fois qu’une application bien appréciée par la communauté des utilisateurs d’Android est acquise par une entreprise moins respectée.

L’un des cas les plus célèbres est celui de QuickPic, considéré par beaucoup comme l’une des meilleures applications de galerie de photos jamais existées sur Android, et qui est depuis plusieurs années déjà la propriété de Cheetah Mobile, une société connue pour inonder ses applications de traqueurs, de publicités envahissantes et de nombreux autres éléments gênants, voire dangereux, comme l’a admis Google après avoir supprimé les applications de cette société du Play Store.

Hélas, l’avenir de Simple Mobile Tools semble peu prometteur. Cependant, il subsiste un petit espoir : puisque le code des applications est disponible publiquement, la communauté des développeurs peut créer ses propres forks et continuer à produire des versions alternatives à celles de ZippoApps, dépourvues de publicités et de traqueurs. De plus, les versions actuelles des applications disponibles sur F-Droid sont toujours téléchargeables et n’incluront pas les changements apportés aux variantes distribuées via Google Play.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :