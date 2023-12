Spotify licenciera 17 % de son personnel. Voici pourquoi

La plateforme musicale licenciera 1 700 employés lors de sa troisième vague de licenciements annoncée en 2023.

L’industrie technologique ne traverse pas une bonne période sur le plan de l’emploi.

La plateforme de streaming musical Spotify licenciera 17% de son personnel. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui, le 4 décembre, le fondateur et PDG de l’entreprise, Daniel Ek, dans une note adressée aux employés. Actuellement, la société emploie 10 000 personnes, ce qui représente une réduction de 1 700 postes.

La troisième vague de licenciements de 2023

Ce serait la troisième vague de licenciements annoncée par Spotify en 2023, et la plus massive. En janvier, des centaines d’employés ont été licenciés, et en juin, environ 6% des postes de travail ont été supprimés. Ainsi, l’entreprise termine l’année avec une réduction abrupte de son effectif par rapport à 2022, ce que non seulement la plateforme de streaming a fait, mais aussi d’autres entreprises de l’industrie technologique telles qu’Amazon, Google ou Meta.

La justification de cette réduction est que Spotify puisse « faire face aux défis du futur », comme indiqué dans la note envoyée par Ek. Dans cette note, on mentionne également la croissance économique lente de l’entreprise et l’augmentation des coûts du capital. « Je reconnais que cela affectera un certain nombre de personnes qui ont apporté des contributions précieuses. Pour être franc, de nombreuses personnes intelligentes, talentueuses et travailleuses nous quitteront », a écrit Ek dans le communiqué.

« Je suis conscient que pour beaucoup, une réduction de cette ampleur sera étonnamment importante compte tenu du rapport récent de bénéfices positifs et de notre performance. Nous avons envisagé de faire des réductions plus petites tout au long des années 2024 et 2025″, a poursuivi Ek. « Cependant, compte tenu de l’écart entre notre objectif financier et nos coûts opérationnels actuels, j’ai décidé qu’une action substantielle pour redimensionner nos coûts était la meilleure option pour atteindre nos objectifs », a-t-il ajouté.

Comme indiqué dans la note, d’autres vagues de licenciements pourraient survenir à l’avenir. Actuellement, la plateforme jouit d’une grande pertinence sur les réseaux sociaux grâce à la sortie de la dernière édition de Wrapped, qui révèle aux auditeurs leur musique préférée de 2023. D’autre part, il est possible que nous découvrions prochainement si Spotify augmente à nouveau ses prix, comme elle l’a déjà fait en juillet de cette année.

