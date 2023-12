L’amour, l’amitié et le deuil, ce sont les trois sentiments généralement représentés par cet emoji sur WhatsApp.

L’emoji du cœur blanc est disponible dans presque toutes les applications de messagerie, ainsi que sur les plateformes sociales.

Savoir quelle est la signification de tous les emojis que nous pouvons utiliser sur WhatsApp est pratiquement impossible, car beaucoup d’entre eux ont une signification totalement différente selon la région dans laquelle nous nous trouvons. Un exemple clair en est ce qui se passe avec l’emoji du cœur blanc, adopté par des millions de personnes sur WhatsApp ces dernières années.

Utilisé principalement dans cette application de messagerie, l’emoji du cœur blanc s’est imposé sur d’autres plateformes sociales telles que Facebook, Twitter et même TikTok. Si un ami ou un membre de votre famille vous a envoyé un message avec cet emoji et que vous ne savez pas ce que cela signifie, nous voulons vous informer que vous êtes au bon endroit.

Cette fois-ci, nous vous montrerons ce que cela signifie, quelle est son origine et comment l’utiliser sur WhatsApp. Il est également important de préciser que cet emoji n’a aucun lien avec le reste des émoticônes en forme de cœur (qui ont un autre sens).

Qu’est-ce que signifie l’emoji du cœur blanc sur WhatsApp?

Malgré le fait que beaucoup de gens confondent la signification de cet emoji lorsqu’ils l’envoient sur WhatsApp à leurs amis, partenaires, membres de leur famille ou collègues de travail, comprendre sa signification ne représente aucune difficulté.

Il a été introduit en 2019, à l’époque où ce cœur a été ajouté avec d’autres emojis lors de la mise à jour d’Unicode 12.0. Bien qu’il ait déjà plusieurs années d’existence, ce n’est que vers la fin de l’année 2021 que les utilisateurs ont commencé à l’utiliser massivement.

En d’autres termes, cet emoji représente l’amour et l’affection, deux sentiments qui peuvent être exprimés correctement à travers cet emoji. Il est couramment utilisé pour parler de la mort d’un ami ou d’un membre de la famille, et il sert même à exprimer une amitié sincère, pure et sans aucun secret.

Exemples d’utilisation du cœur blanc sur WhatsApp

Si vous n’avez toujours pas compris la signification de cet emoji sur WhatsApp, voici quelques exemples de quand il est opportun de l’utiliser dans une conversation:

Tu seras toujours spécial(e) pour moi (ici, on met l’emoji du cœur blanc).

Je suis très fier(e) de toi et de tout ce que tu as accompli (ici, on met l’emoji du cœur blanc).

Tu es mon idole (ici, on met l’emoji du cœur blanc).

Reste fort(e), je suis sûr(e) que tu vas surmonter cela (ici, on met l’emoji du cœur blanc).

Tout ira bien, courage mec (ici, on met l’emoji du cœur blanc).

Ne t’inquiète pas, tu trouveras la solution ! (ici, on met l’emoji du cœur blanc).

Tu es le/la meilleur(e) (ici, on met l’emoji du cœur blanc).

Tu me rends très heureux/heureuse (ici, on met l’emoji du cœur blanc).

Une réalisation incroyable, j’ai toujours cru en toi (ici, on met l’emoji du cœur blanc).

Enfin, il faut souligner que l’emoji du cœur blanc est disponible sur Android, iOS, Windows et Mac. De plus, cet emoji est utilisé sur WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok et autres applications sociales.

