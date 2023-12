Une nouvelle façon de produire de l’hydrogène peut changer les règles du jeu : c’est fiable, pas cher et écologique

Pour beaucoup, l’hydrogène est la véritable révolution verte.

Cette nouvelle façon de créer de l’hydrogène vert peut être cruciale pour l’avenir

La durabilité énergétique à long terme est l’une des missions les plus importantes que le monde entier mène. La guerre en Ukraine a mis en évidence la difficulté d’atteindre une véritable indépendance énergétique vis-à-vis des rares exportateurs de gaz et de pétrole présents sur la planète. Pour cette raison, nous nous trouvons dans des circonstances réellement complexes où l’hydrogène est en train de s’affirmer comme la principale source d’énergie, même si nous n’avons pas encore perfectionné la technique pour le faire fonctionner de manière appropriée. Il est vrai que des efforts ont été déployés pour créer un moteur à hydrogène et utiliser des trains à hydrogène pour de longs trajets.

Maintenant, un professeur de Hong Kong expert de l’acier inoxydable a réalisé quelque chose d’inédit : créer un outil durable pour collecter de l’hydrogène vert. Ce type d’hydrogène est obtenu par électrolyse à partir de l’eau de mer, sans utiliser d’énergies polluantes pour le transport ou la production.

L’hydrogène vert n’a jamais été si vert

Le professeur Mingxin Huang est un expert en ingénierie mécanique spécialisé dans l’utilisation de l’acier inoxydable et de ses alliages. Bien que cela puisse sembler totalement fou, il a déjà utilisé ce type de matériau contre la COVID-19 et semble maintenant faire de grands progrès pour obtenir de l’hydrogène vert sans gros polluants.

Ainsi, il a inventé le SS-H2, un électrolyseur en acier inoxydable capable de résister à l’acidité du processus d’électrolyse pour ne pas se détériorer rapidement et obtenir une performance surprenante. Cela nous permettrait de nous passer du titane, matériau rare et coûteux qui était jusqu’à présent le seul capable de résister à cette acidité de l’eau pendant ce processus. Il ne faut pas oublier que le titane est l’un des métaux les plus résistants du monde.

Sa résistance n’est pas la seule avantages, puisqu’elle permet de réduire le coût de production, le titane étant beaucoup plus cher que l’acier inoxydable, ce qui permettra de rationaliser les coûts sur la route.

Voici les points clés de cette recherche :

L’Université de Hong Kong a créé un outil parfait pour récolter de l’hydrogène de manière verte.

Cette invention pourrait être la clé pour maîtriser tout ce qui concerne la production d’hydrogène vert, c’est-à-dire celui qui n’implique pas de procédures polluantes et qui est obtenu par électrolyse avec de l’eau de mer.

L’invention, baptisée SS-H2, est une méthode en acier inoxydable qui résiste de manière surprenante à la corrosion.

Ce dispositif en acier est utilisé pour les électrolyseurs des installations industrielles, ce qui permet de se passer du titane qui était utilisé jusqu’à présent pour résister à l’acidité de la désalinisation.

De plus, il est très pas cher.

Cette invention trace une voie claire vers l’avenir de ce que la technologie humaine devrait être. Jusqu’à présent, on recherchait une puissance démesurée dans toutes les découvertes scientifiques. Cependant, à partir de maintenant, l’accent est mis sur la recherche d’alternatives qui soient aussi puissantes, voire plus, mais qui respectent également des normes de base en matière de fabrication pour ne pas causer autant de dommages ni laisser une empreinte climatique indélébile.

Finalement, il s’agit d’un projet visant à rendre la génération d’hydrogène vert encore plus verte que prévu par notre société au début de ces projets.

