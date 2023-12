La trottinette électrique la plus petite du marché est japonaise, pliable et a la taille d’une mallette

Ce nouveau scooter recherche du financement participatif pour une sortie massive sur le marché.

Un scooter compact pour des vies trépidantes

Le marché des scooters électriques est devenu l’un des plus attrayants en termes de technologie et de mobilité, mais de nouvelles surprises continuent d’arriver dans ce secteur qui a tant progressé ces dernières années. Témoignage de cela est ce scooter électrique inhabituel provenant du Japon, pliable et capable de se comprimer pour occuper l’espace d’une petite mallette.

Un scooter pliable qui ne sera jamais encombrant

Arma, ce scooter qui cherche du financement via Kickstarter, est un scooter compact qui peut atteindre une vitesse de plus de 24 km/h, ce qui est assez remarquable compte tenu de sa petite taille. De plus, il possède également une batterie interchangeable qui vous permettra de la retirer chaque fois que c’est nécessaire, ou lorsque vous voulez changer de batterie sans avoir à attendre que la dernière utilisée se recharge.

Comme on peut le voir dans la bande-annonce publiée sur YouTube, ce scooter électrique a des dimensions modérées pour rendre son utilisation et son transport aussi confortables que possible. Ce modèle peut ne pas être le choix le plus pratique pour les personnes de grande taille ou de forte corpulence, mais ceux qui recherchent un scooter compact pourraient trouver en ce modèle une option idéale.

Le scooter est à la mode

Dans un pays comme la France, où le vélo n’est pas aussi facile à mettre en œuvre massivement en raison de son relief vallonné, le scooter électrique est devenu un moyen de transport populaire tant en milieu rural qu’urbain. De nos jours, il est difficile de ne pas croiser un scooter électrique dans la vie quotidienne, et de nombreuses marques ont su tirer parti de ce besoin pour se développer sur ce marché en pleine croissance.

Xiaomi, par exemple, a su se présenter comme l’une des marques idéales pour l’achat d’un scooter électrique et est généralement l’une des marques les plus populaires parmi les utilisateurs, grâce à la qualité-prix de ses scooters électriques. Cependant, il existe de nombreuses autres marques, comme NIU, qui se développent peu à peu sur le territoire espagnol, ainsi que les options de location classiques, toujours disponibles dans les grandes villes.

