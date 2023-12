Les Samsung Galaxy S24 ont fuité en images officielles

Samsung continue de filtrer des images et des détails sur les Galaxy S24 qui arriveront sans secrets à l’Unpacked 2024… Voici plusieurs ‘renders’ de presse !

Plusieurs ‘renders’ de presse des Samsung Galaxy S24 ont fuité avant l’heure.

Les jours passent, les semaines passent, et à mesure que l’Unpacked 2024 du 17 janvier prochain approche, Samsung continue de filtrer de plus en plus de détails sur les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra, trois modèles déjà confirmés par les autorités de certification et qui sont sur le point de devenir à la fois les prochains smartphones phares de Samsung ainsi que les futurs porte-étendards du catalogue Android.

Et maintenant, après avoir vu un prototype de l’Ultra en image il y a quelques jours, c’est le média Windows Report qui a publié plusieurs photographies où nous voyons certains des supposés renders qui accompagneront le kit de presse lors de la présentation des Samsung Galaxy S24.

Tout concorde, et c’est que les designs vus sur ces images correspondent parfaitement avec le prototype et les rumeurs, qui parlent de lignes similaires à celles déjà connues et que Samsung a rendues emblématiques, ainsi qu’une amélioration des matériaux et l’introduction d’écrans qui seront plats cette fois-ci sur tous les modèles, y compris le plus performant et héritier des Galaxy Note.

Samsung Galaxy S24 Series, galerie d’images révélées

Le rapport publié révèle plusieurs détails supplémentaires sur ce que nous savions déjà sur les Galaxy S24, à savoir que les modèles S24 et S24+ seront disponibles en 4 couleurs, qui seront les suivantes :

Onyx Black.

Marble Grey.

Cobalt Violet.

Amber Yellow.

En ce qui concerne le Galaxy S24 Ultra, toutes les informations semblent indiquer qu’il aura un châssis en titanium fini dans quatre autres tons :

Titanium Black.

Titanium Gray.

Titanium Violet.

Titanium Yellow.

Les designs, comme nous l’avons dit, partent de la même base avec quelques retouches de raffinement, comme des bords extrêmement minces et symétriques pour les modèles les plus abordables tandis que le S24 Ultra conservera les lignes avec l’écran plat et des bordures également plus « carrées », qui laissent évidemment de la place au S-Pen.

Plus de données et spécifications techniques

En plus des images que vous avez vues, les sources ont dévoilé certaines des spécifications que présenteront les trois modèles, en commençant par leurs options de mémoire RAM et de stockage interne dans chaque cas :

Samsung Galaxy S24 8 Go de RAM et 128, 256 ou 512 Go de stockage.

Samsung Galaxy S24+ 8 ou 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage.

Samsung Galaxy S24 Ultra 12 Go de RAM et 256, 512 Go ou 1 To de stockage.



Nous confirmons que le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy sera présent sur tous les modèles et pour tous les marchés, bien que Samsung se réserve la possibilité de créer certaines versions du Galaxy S24 avec Exynos 2400 pour des pays spécifiques, en utilisant également un système de dissipation de la chaleur par chambre à vapeur avec une surface plus grande sur tous les Galaxy S24 pour garantir une meilleure optimisation de leur fonctionnement.

On nous dit aussi qu’il y aura la 5G avec double SIM pour tous, ainsi que le Bluetooth 5.3 LE, NFC et un port USB de type-C. De plus, le Galaxy S24 Ultra ajoutera à l’équation le nouveau Wi-Fi 7, tandis que les S24 et S24+ resteront en Wi-Fi 6E pour la connectivité.

Les caméras du modèle Ultra auront un capteur principal de 200 mégapixels, qui sera accompagné d’autres capteurs, 12 MP pour l’ultra grand-angle, 10 MP pour le téléobjectif 3x et 50 MP pour le périscope 5x qui offre le meilleur zoom de la plus haute gamme du marché.

Enfin, il a été révélé que le Galaxy S24 aura un écran OLED de 6,2 pouces avec une résolution FHD+, ainsi qu’une batterie de 4 000 mAh et une charge rapide jusqu’à 25W. En ce qui concerne le Galaxy S24+, sa diagonale passera à 6,7 pouces QHD+ avec une batterie de 4 900 mAh et une charge rapide jusqu’à 45 watts. Quant au Galaxy S24 Ultra, l’écran OLED QHD+ sera de 6,8 pouces, avec une batterie de 5 000 mAh et une charge rapide jusqu’à 45 watts.

