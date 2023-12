Ce Samsung Galaxy a exactement ce dont vous avez besoin et ne coûte que 158 euros

Le smartphone de la marque coréenne est un véritable bijou à moins de 200 euros.

Voici le devant du smartphone coréen.

Xiaomi n’est pas la seule marque capable d’offrir des smartphones de grande qualité à un prix abordable, gardez cela à l’esprit. Grâce à cette offre d’Amazon, vous pouvez vous procurer le Samsung Galaxy A14 pour seulement 158 euros. Nous parlons bien sûr de sa version mondiale, accompagnée de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

Notre protagoniste est initialement sorti sur le marché pour plus de 200 euros, et maintenant qu’il a baissé de prix, c’est une véritable affaire. Si vous recherchez un téléphone mobile pas cher et sûr, qui a tout ce dont vous avez besoin pour vous déplacer sans problèmes au quotidien, vous êtes au bon endroit.

À l’avant du terminal Samsung se trouve un bon écran de 6,6 pouces et de haute résolution qui occupe une grande partie de la surface. Nous avons affaire à un téléphone mobile simple mais élégant, avec un design disponible en plusieurs couleurs. De plus, il est assez léger et tient bien dans la main.

Son cerveau est l’une des puces créées par MediaTek, le Helio G80. Les applications que vous utilisez au quotidien fonctionneront sans problème, vous n’aurez rien à craindre. Comme nous l’avons mentionné, vous obtenez le modèle avec 128 Go de stockage, vous profiterez donc de beaucoup d’espace pour toutes vos applications, photos et fichiers.

Et qu’en est-il de la partie photo ? Comme je le dis souvent, même les téléphones mobiles les plus économiques sont capables de prendre de belles photos de nos jours, et ce Samsung ne fait pas exception. Il dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un objectif grand-angle de 5 mégapixels qui fait du bon travail, ainsi que d’un objectif macro.

Il n’y a pas grand-chose d’autre à dire, ce Samsung est un téléphone mobile simple mais sûr, capable d’offrir une bonne expérience utilisateur. Il répond à tous les besoins essentiels, vous pourrez profiter de vos applications préférées sans problème et ne vous soucier de rien. Les offres d’Amazon sont disponibles pour une durée limitée, ne les laissez pas passer.

