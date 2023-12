Cette découverte détient la clé de l’évolution de ce qui nous entoure, mais se trouve à 11 milliards d’années.

La distance avec cet événement est incroyable, mais cela pourrait expliquer notre propre existence.

La science et la technologie se sont unies pour découvrir ce phénomène à une énorme distance | Image : Bing Image Creation

Observer, voir et reconnaître les étoiles qui nous entourent est quelque chose de compliqué mais essentiel depuis le moment où l’humanité a entrepris son chemin vers une meilleure compréhension de l’espace extérieur au-delà de notre planète. Ainsi, nous avons progressivement étendu nos connaissances en tant qu’espèce jusqu’à prendre notre place dans une galaxie qui, à chaque nouvelle découverte, engendrait une centaine de questions pour les experts.

Maintenant, la NASA a fait une découverte qui pourrait être qualifiée de véritable révolution selon l’émotion avec laquelle les astronomes l’ont diffusée.

En effet, le télescope ALMA a détecté un phénomène cosmique qui n’a jamais pu être observé auparavant, et qui donne une grande importance à ce qui a été découvert : l’évolution stellaire et donc de notre planète.

ALMA et la NASA découvrent la clé de l’évolution stellaire

En utilisant le Atacama Large Milimeter/Submilimeter Array (ALMA), un groupe d’astronomes a réussi à trouver le champ magnétique d’une galaxie dont la lumière a mis 11 milliards d’années à nous parvenir. Cela est très important car cette lumière a été émise lorsque l’univers était très jeune, ce qui permet de comprendre la façon dont l’univers qui nous entoure s’est développé, d’une manière que nous ne pourrions pas concevoir autrement.

L’étude publiée dans la revue Nature explique l’importance des champs magnétiques autour des étoiles et comment ils interagissent avec le reste des corps qui les entourent.

Jusqu’à présent, nous avions très peu d’idées sur la formation de ces champs magnétiques qui sont d’une grande importance. Maintenant, bien qu’il reste des incertitudes, nous avons une meilleure compréhension, car nous savons encore combien de temps il faut pour former ces champs, mais nous avons néanmoins plus d’informations sur la formation de ces champs magnétiques.

Obtenir des informations de cette ampleur n’a pas été facile. Les chercheurs ont dû rechercher des émissions de grains de poussière dans une galaxie si éloignée de la nôtre que la distance se mesure en milliards d’années. Son nom est 9io9 et la clé résidait dans le fait que la poussière en suspension dans cette galaxie a tendance à s’aligner et la lumière qu’elle émet se polarise lorsqu’il y a un champ magnétique. C’est ainsi qu’ils ont pu l’étudier.

En principe, on pense que cela est dû à une formation stellaire extrêmement abondante au début de l’histoire de l’univers. Ainsi, on croit que cela a influencé la formation des générations ultérieures d’étoiles et comment presque tout a été créé. Même s’il s’est écoulé des milliards d’années, nous ne cessons d’être le résultat de ces formations planétaires.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :