Les 7 meilleurs programmes de bureau à distance pour contrôler votre PC depuis un autre appareil

Dans ce guide, je vais vous montrer quels sont les meilleurs programmes de bureau à distance pour contrôler votre PC depuis n’importe quel autre appareil.

Un utilisateur contrôle un ordinateur à distance | Image générée par IA avec Bing Chat

Ceci est une compilation dans laquelle je vous montre quels sont les meilleurs programmes de bureau à distance pour contrôler votre PC depuis un autre appareil. Les solutions que je vous propose vous permettent d’accéder aux ressources de votre ordinateur depuis un autre ordinateur, un téléphone portable ou une tablette. La plupart des applications que je recommande sont gratuites ou vous permettent au moins de faire certaines choses sans rien payer.

Si vous recherchez la meilleure application pour contrôler votre PC à distance, vous devez rester jusqu’à la fin. Le programme dont vous avez besoin est probablement inclus dans cette publication. Ne manquez pas ces outils !

Bureau à distance de Windows

Si vous souhaitez contrôler un PC à distance, une solution logique est l’outil intégré à Windows. Il n’y a qu’un inconvénient : vous avez besoin de Windows 11 Pro pour pouvoir activer la fonction sur votre appareil. Vous pouvez mettre à jour vers cette version en utilisant une clé valide. Il est facile d’en trouver à bon prix sur Internet.

Une fois que vous avez activé le Bureau à distance sous Windows 11, il sera temps d’établir la connexion depuis un autre appareil. Il vous suffit de télécharger l’application correspondante à votre système pour commencer à contrôler l’ordinateur. Vous devez connaître le nom de l’ordinateur ou son adresse IP locale.

Bureau à distance de Chrome

Le bureau à distance de Google Chrome est un outil conçu pour les Chromebook. Cependant, vous pouvez le configurer sans aucune difficulté sur un PC sous Windows. Il fonctionne même avec les Mac. Pour profiter de la meilleure expérience, vous devez d’abord installer Google Chrome sur votre ordinateur. Ensuite, accédez à cette page et suivez les étapes indiquées pour continuer.

Une fois que vous avez configuré votre ordinateur pour autoriser les connexions externes, vous pourrez le contrôler facilement depuis un autre appareil. Par exemple, vous pouvez accéder au PC depuis un autre ordinateur simplement avec un navigateur web. De plus, Google offre la possibilité d’accéder depuis des appareils mobiles grâce à l’application spécifique qu’il a lancée pour ce service, à la fois sur iOS et Android.

Comme c’est généralement le cas avec Google, cette plateforme fonctionne dans le cloud. Il vous suffit de laisser votre ordinateur hôte allumé pour le contrôler de n’importe où, tant que vous avez une connexion Internet. Il s’agit d’une solution simple, efficace et entièrement gratuite.

AnyDesk

J’aime beaucoup de choses chez AnyDesk. L’une d’entre elles est qu’il ne nécessite pas d’installation. Bien qu’il puisse être intégré complètement à l’ordinateur que vous allez contrôler, il s’exécute directement, comme une application portable. Un autre point positif est sa simplicité d’utilisation. Une fois que vous l’ouvrez sur votre PC, un code s’affiche à l’écran. C’est celui que vous devez utiliser pour connecter les deux appareils.

Avec AnyDesk, vous pouvez contrôler différentes facettes de votre ordinateur et configurer différents niveaux d’accès. C’est idéal pour permettre à d’autres personnes de contrôler votre ordinateur de manière limitée, en obtenant l’assistance dont vous avez besoin sans que d’autres personnes accèdent à des ressources non autorisées. Et en plus, son prix : il est gratuit pour les utilisateurs personnels.

TeamViewer

Il existe de nombreuses alternatives à TeamViewer, mais c’est l’une des applications de bureau à distance les plus connues. Le premier point remarquable est qu’elle est totalement gratuite pour un usage personnel. De plus, elle dispose d’un client web qui vous aide à contrôler un appareil instantanément depuis le navigateur web.

Il s’agit d’une solution très polyvalente, conçue principalement pour fournir une assistance à distance à d’autres utilisateurs. En plus de Windows, c’est une plateforme compatible avec d’autres systèmes d’exploitation. Elle permet même de fournir une assistance directement sur des appareils mobiles. Sans aucun doute, une alternative que vous devez explorer si vous recherchez la meilleure solution pour contrôler un bureau à distance.

RealVNC

La prochaine proposition est RealVNC. Cette plateforme facilite l’accès et la gestion des appareils depuis n’importe quel endroit. Son interface intuitive permet des connexions sécurisées entre des ordinateurs et des appareils mobiles, permettant l’affichage et le contrôle des bureaux de manière efficace.

Avec son système de chiffrement, RealVNC garantit la confidentialité et la sécurité des sessions à distance. Compatible avec différentes plates-formes, cette application optimise la collaboration et le support technique. Elle propose différents plans de paiement avec différentes fonctionnalités.

Getscreen.me

Getscreen.me est un logiciel que vous pouvez utiliser gratuitement sur deux appareils et qui vous permet de contrôler votre PC à distance. Son application a été conçue pour répondre à différents besoins. Par exemple, elle dispose d’outils pour les administrateurs réseau, tels que la possibilité de démarrer un ordinateur à distance ou d’enregistrer des connexions.

De plus, elle vous sera également utile si vous cherchez à fournir un support technique à d’autres utilisateurs, avec des fonctionnalités pratiques telles que la connexion par invitation ou la traduction automatique à l’écran. Enfin, elle propose également des fonctionnalités axées sur l’accès à distance aux ordinateurs pour ceux qui travaillent depuis leur domicile.

AnyViewer

Enfin, je vais vous parler d’AnyViewer. C’est une autre alternative que vous avez pour établir des connexions à distance entre deux ordinateurs ou pour contrôler votre PC depuis votre téléphone portable. Si vous envisagez de l’utiliser à des fins personnelles, sachez que c’est une application totalement gratuite. Seulement si vous avez besoin d’options avancées, telles qu’une amélioration de la qualité d’image, un mode de confidentialité avancé ou un déploiement massif de cette plateforme sur de nombreux appareils, vous devrez choisir les options payantes.

C’est un outil qui comprend la plupart des fonctionnalités dont vous avez besoin, de la transfert de fichiers au support de plusieurs écrans. Il offre même la possibilité d’afficher l’écran distant de manière à s’adapter à la résolution de votre appareil. En ce qui concerne la sécurité, il est livré avec un chiffrement de bout en bout et une authentification à deux facteurs. Sans aucun doute, il s’agit d’une application très intéressante, surtout si vous recherchez une solution gratuite avec de nombreuses fonctionnalités pour un usage personnel.

