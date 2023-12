Cette application gratuite vous permet de créer des images de profil générées par IA à partir d’un selfie en quelques secondes

Wombo Me transforme vos selfies en avatars créatifs grâce à l’intelligence artificielle.

Wombo Me est la nouvelle application des créateurs de Dream by Wombo

Dream by Wombo, avec plus de 10 millions de téléchargements à son actif et la puissance de l’IA comme étendard, a été choisie comme la meilleure application de Google Play en 2022. Maintenant, ses créateurs ont décidé de tenter leur chance avec une nouvelle application gratuite qui permet de créer des photos de profil grâce à l’IA.

Après le succès de Dream by Wombo, une application alimentée par l’IA qui ne nécessite qu’une idée en tête pour produire de véritables œuvres d’art, arrive Wombo Me. Cette nouvelle application, lancée par les mêmes créateurs, est capable de transformer un selfie en un avatar généré par IA en quelques secondes seulement.

Wombo Me est capable de générer 10 avatars réalistes en un instant

Alors qu’il est vrai que vous pouvez créer des avatars animés sur WhatsApp, et qu’il existe également d’autres applications célèbres d’avatars par intelligence artificielle, telles que Lensa AI, celle-ci prétend aller plus loin. Selon le PDG de Wombo, Ben-Zion Benkhin, dans une interview accordée à TechCrunch, Wombo Me offrira à ses utilisateurs une expérience plus optimisée que les autres applications.

Pour cela, il n’est pas nécessaire d’envoyer 200 selfies et d’attendre quelques minutes pour générer votre avatar, car Wombo Me n’a besoin que d’un selfie et de quelques instants d’attente pour générer 10 avatars réalistes. Cependant, ils demandent que la photo soit complètement frontale et bien éclairée, en évitant les zones d’ombre, les yeux fermés et les accessoires tels que les lunettes ou les chapeaux.

Le meilleur, c’est que vous pourrez non seulement générer des avatars ordinaires, mais vous pourrez également vous transformer en votre super-héros préféré ou en une célébrité que vous admirez. En plus de cela, vous aurez la possibilité de voir à quoi vous ressembleriez en tant que sexe opposé, avec les dernières tendances de maquillage, avec un style capillaire différent et même en tant que dessin animé ou étudiant américain sur les photos de l’annuaire.

À la manière de Tinder, vous aurez la possibilité de sauvegarder la photo en appuyant sur la coche verte ou de la rejeter avec la croix rouge, ce que vous pouvez également faire facilement en faisant glisser l’image vers la droite ou vers la gauche. De plus, une fois que vous avez créé votre avatar, vous pourrez le partager avec vos amis sur les réseaux sociaux ou le sauvegarder pour l’utiliser comme photo de profil sur une plateforme.

Actuellement, Wombo Me propose à ses utilisateurs trois packs d’avatars gratuits, quatre packs Premium pour 6,99 euros et 10 nouveaux packs à venir. Vous pouvez en profiter que vous ayez un appareil Android ou iOS, car elle est disponible dans les boutiques officielles des deux systèmes d’exploitation, Google Play et App Store.

Google Play | WOMBO Me: AI Avatar Generator (Gratuit)

App Store | WOMBO Me: AI Avatar Generator (Gratuit)

Selon la société elle-même, à l’avenir, ils prévoient que Wombo Me puisse créer des identités multimodales des utilisateurs, ce qui pourrait être utilisé pour produire des vidéos de danse ou des interactions avec des amis. Pour cela, ils demanderont aux utilisateurs d’envoyer des clips vocaux de 10 ou 20 secondes et des vidéos de mouvement de tête spécifiques.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :