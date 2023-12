Adieu au meilleur programme de voitures à la télévision : The Grand Tour, c’est terminé

Le meilleur programme jamais créé sur l’automobile, à l’exception d’un Top Gear en déclin et dont l’avenir reste incertain, ne reviendra plus après la diffusion des deux derniers épisodes de la cinquième saison l’année prochaine. Nous parlons bien sûr de The Grand Tour, une émission présentée par Jeremy Clarkson, James Mai et Richard Hammond qui, toutefois, continueront à nous régaler de leurs aventures, mais plus en tant que trio, mais séparément.

C’est du moins ce que fera Jeremy Clarkson, qui a profité de l’occasion pour, en plus de dire au revoir à The Grand Tour, nous confirmer que son autre programme pour Prime Video d’Amazon, La granja de Clarkson, reviendra bientôt, et ce, pour longtemps, selon ses propres mots sur Instagram.

« Ce fut une journée agitée. Plus de Grand Tour après l’année prochaine, mais BEAUCOUP plus de La granja de Clarckson. Qui, ce soir, est vraiment magnifique ».

The Grand Tour

En 2015, James Mai et Richard Hammond ont quitté la série après que Jeremy Clarkson ait été renvoyé après 25 ans pour avoir agressé l’un des producteurs. Le trio s’est ensuite lancé dans une nouvelle aventure automobile avec la série The Grand Tour sur Prime Video, ainsi que dans d’autres projets également pour la plateforme d’Amazon, ensemble ou séparément.

Selon la synopsis que nous pouvons lire sur la plateforme de vidéo à la demande d’Amazon, The Grand Tour est une émission sur l’aventure, les émotions et l’amitié… tant que vous acceptez que ceux que vous appelez amis sont aussi les plus insupportables. Parfois, c’est même une émission sur les voitures. Suivez-les dans leur aventure mondiale.

Le premier des deux épisodes qui clôtureront cette série mythique sera diffusé en février et se déroulera en Mauritanie, tandis que le dernier chapitre aura comme dernière destination le Zimbabwe, bien que nous ne sachions pas encore quand nous pourrons le voir, mais nous savons déjà que cela nous rendra très tristes.

