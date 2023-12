Centre des visiteurs, l’endroit que tout fan d’Apple devrait visiter

Un des endroits les plus spéciaux de l’entreprise.

Le Centre des visiteurs d’Apple est impressionnant

L’Apple Park a ouvert ses portes il y a peu de temps, mais il est déjà devenu un symbole du monde Apple. L’endroit que tout fan de la marque voudrait visiter au moins une fois dans sa vie. Cependant, il y a un problème : son intérieur n’est pas ouvert au public. Mais comme on dit, il y a une solution à tout, c’est pourquoi l’entreprise a ouvert le Visitor Center à quelques mètres de l’anneau.

Comme je viens de vous le révéler, le Visitor Center d’Apple Park se trouve à quelques mètres de l’anneau, juste en face, étant le seul bâtiment du complexe ouvert aux fans. Le Visitor Center cache quelques détails que nous ne pouvons pas voir partout, comme par exemple des t-shirts, des tasses, des casquettes et toutes sortes de souvenirs que l’on peut ramener chez soi.

Apple Park Visitor Center, tous ses secrets

Le Visitor Center d’Apple Park a une forme rectangulaire, est entièrement en verre avec des coins arrondis. De plus, son rez-de-chaussée compte trois zones séparées par des murs. Que trouve-t-on dans chacune de ces zones ?

Dans la première, nous trouvons une maquette métallique à grande échelle de l’Apple Park. Lorsque vous entrez dans cette zone, on vous remet un iPad pour interagir avec la maquette et voir le complexe en réalité augmentée. Qui sait, peut-être que lorsque l’Apple Vision Pro sera lancé, vous pourrez le visualiser avec l’appareil.

Dans la deuxième section, nous trouvons un Apple Store où l’on peut trouver des produits exclusifs tels que des sacs, des casquettes, des t-shirts et toutes sortes de produits avec le logo d’Apple, des produits que l’on ne peut trouver dans aucun autre Apple Store du monde, seulement dans celui d’Apple Park. Mais ce n’est pas tout, au centre, il y a un grand écran où les événements Apple sont diffusés en direct.

Enfin, dans la troisième section, nous trouvons le « Caffè Macs », qui est la cafétéria. De plus, nous pouvons trouver un escalier qui mène aux toilettes ou qui monte à la terrasse, où il y a des tables et une très belle vue sur l’ensemble du complexe, ainsi que sur le Steve Jobs Theater, où les produits sont présentés, sans aucun doute, la meilleure vue panoramique se trouve depuis cette terrasse. Mais même l’escalier est spécial car il est sculpté et fait de marbre blanc.

Pour toutes ces raisons et bien plus encore, le Visitor Center est l’un des endroits où tout fan d’Apple devrait aller. Pour sa signification, mais aussi pour ce que vous voyez, ce que vous pouvez acheter et, pourquoi pas, pour voir son architecture. Un itinéraire que vous pouvez voir dans l’un de nos guides où nous vous le racontons en détail.

