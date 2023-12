Samsung fait le premier pas et augmentera le prix de ses objectifs photo jusqu’à 30% en 2024

Après l’augmentation du coût des composants, l’entreprise augmentera considérablement le prix de ses capteurs photographiques pour mobiles.

Le prix des capteurs photographiques fabriqués par Samsung pour les mobiles augmentera considérablement l’année prochaine.

Samsung est l’un des principaux fabricants de capteurs photographiques pour mobiles, juste derrière Sony. Les deux sociétés ont subi l’augmentation du coût de ces composants, mais Samsung sera le premier à franchir le pas et à augmenter le prix de ses caméras jusqu’à 30% l’année prochaine.

Comme le rapporte le site money.udn.com, la société sud-coréenne a déjà informé ses clients que ses capteurs photographiques seront beaucoup plus chers en 2024. Étant donné que la demande de téléphones mobiles devrait augmenter l’année prochaine, cette augmentation du prix de ses caméras pourrait entraîner de grands bénéfices économiques pour Samsung.

Samsung augmentera le prix de ses caméras jusqu’à 30%

Samsung est l’un des grands producteurs de capteurs photographiques pour mobiles sur le marché. Il ne fabrique pas seulement des caméras pour ses propres téléphones, il vend également des unités à d’autres marques telles que vivo ou realme. Ces dernières entreprises font partie des clients qui savent déjà que Samsung va augmenter le prix de ses lentilles photographiques l’année prochaine. L’augmentation ne sera pas minime, car certains capteurs augmenteront de 30%.

Comme l’indique _money.udn.com, l’entreprise sud-coréenne a déjà informé ses acheteurs que le prix de ses capteurs CMOS augmentera en moyenne de 25% au premier trimestre de 2024. Cependant, certains produits pourraient augmenter leur prix jusqu’à 30% voire plus individuellement.

Il semble que les grands impactés par l’augmentation seront les capteurs ISOCELL haute résolution, ceux qui sont de 32 mégapixels ou plus. Étant donné que de nombreux smartphones actuels sont déjà équipés de caméras de cette qualité, on s’attend à ce que les revenus de Samsung augmentent également une fois que l’augmentation des prix prévue aura été mise en œuvre au cours des prochains mois.

De plus, cette décision de l’entreprise pourrait entraîner une augmentation des bénéfices également en raison du changement de tendance des ventes de smartphones. Les dernières années n’ont pas été très positives pour le marché, les ventes de téléphones mobiles ont considérablement chuté. Cependant, tout indique que la situation s’améliorera au cours des derniers mois de 2023 et en 2024. Par conséquent, si plus de smartphones sont vendus, Samsung vendra également plus de capteurs photographiques.

Bien que ce ne soit pas encore une réalité, l’augmentation des prix des objectifs Samsung jusqu’à 30% pourrait encourager d’autres fabricants d’appareils photo à faire de même. Cela entraînera-t-il une augmentation du prix des terminaux? Nous devrons attendre pour le découvrir.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :