L’intelligence artificielle inflige un coup au cancer du pancréas : cette IA le détecte précocement

La lutte contre le cancer du pancréas s’est améliorée au cours des dernières années.

Le cancer est l’un des grands problèmes qui affectent les êtres humains

Le cancer est l’une des principales causes de passage chez les humains. Le nombre de personnes touchées par cette maladie est assez élevé. Heureusement, la technologie et les sciences de la santé ont amélioré les techniques pour éliminer ces maladies au fil des années et ont également amélioré la qualité de vie de ceux qui en souffrent irrémédiablement. À ce stade, il existe de nombreux exemples d’initiatives technologiques visant à guérir toutes les maladies ou du moins à améliorer la capacité d’analyse des outils de détection. Maintenant, une IA d’origine chinoise s’est engagée à stopper le cancer le plus mortel qui existe bien avant qu’il ne se développe au point d’être trop tard.

Tout cela sera possible grâce à un modèle de langage ou une IA qui permet de le détecter à des stades très précoces. Quelque chose de très intéressant et qui peut représenter une voie de salut pour de nombreuses personnes. Ou du moins le meilleur moyen d’améliorer la qualité de vie d’une maladie qui offre actuellement des taux de survie très faibles.

Un plan ambitieux pour arrêter le cancer du pancréas

Une étude publiée dans la revue Nature par une équipe multidisciplinaire en provenance de Chine a annoncé une nouvelle méthode pour détecter précocement l’adénocarcinome pancréatique, la forme la plus dangereuse et la plus courante de cancer du pancréas. Il s’agit d’un cancer qui tue 450 000 personnes par an et qui est inopérable lorsqu’il est détecté à un stade avancé.

Le problème est précisément que généralement, il n’est détecté que lorsqu’il est déjà trop tard. Alors que les personnes diagnostiquées avec ce type de cancer à un stade précoce survivent en moyenne 10 ans, celles qui sont diagnostiquées tardivement ne survivent qu’un an et demi avant que la maladie ne les emporte.

Ainsi, les scientifiques chinois ont développé une IA appelée PANDA capable de détecter ces lésions à un stade précoce. Ainsi, il suffit d’utiliser un scanner thoracique et abdominal sans avoir besoin de contraste pour le détecter. Pour le calibrer, ils ont fait appel à des experts en radiologie et à des personnes en bonne santé pour comparer l’état du pancréas.

Les résultats étaient assez prometteurs car PANDA montrait une efficacité comprise entre 6,3% et 34,1% par rapport aux radiologues experts avec ou sans contraste respectivement. De plus, il a été testé dans des situations réelles avec beaucoup de succès. En réalité, il est capable de différencier entre différentes lésions pancréatiques ce qui en réalité un outil d’avenir incroyablement utile.

En résumé :

Le cancer du pancréas est l’un des plus mortels au monde.

Il est largement dû au fait qu’il est détecté à un stade très avancé de la maladie.

Une équipe chinoise cherche à résoudre ce problème grâce à l’Intelligence Artificielle.

Ainsi, grâce à un modèle d’IA qu’ils ont créé, il est capable de détecter les lésions pancréatiques à un stade très précoce.

Il est plus efficace que les experts humains.

Quoi qu’il en soit, toute nouvelle qui aide à combattre le cancer doit être accueillie favorablement, car il s’agit d’une maladie très présente dans la vie de chaque personne.

