La révolutionnaire brevet pour la batterie de la voiture électrique Xiaomi : les autres marques vont-elles la copier ?

2024 ne sera pas seulement l’année de l’adoption massive de HyperOS dans l’écosystème Xiaomi. Ce sera également l’année de la Mi Car SU7, la première voiture électrique de la société. Une voiture qui est l’objet de plusieurs brevets novateurs, comme celui-ci concernant sa batterie.

En effet, dans un VE (véhicule électrique), la batterie est généralement montée au sol de la voiture, occupant tout l’espace entre les essieux. C’est pourquoi, l’idée de changer la batterie entraîne un coût élevé, car il faut démonter toute la voiture. Mais, et si on la place dans d’autres zones plus accessibles ?

Le brevet de la Xiaomi Car US7 : la batterie dans la carrosserie

Selon le site web Tianyancha, Xiaomi Automotive Technology Co., Ltd. a enregistré et obtenu un brevet qui concerne directement ce problème : l’accès aux batteries. Le brevet enregistré en question s’appelle « Batterie et structure de carrosserie et de véhicule intégrées » et consiste à intégrer la batterie dans la carrosserie du véhicule lui-même.

Le brevet décrit une structure qui comprend une carrosserie et un pack de batteries. La carrosserie monte deux poutres espacées le long de la direction gauche-droite du véhicule. Chaque poutre est équipée d’une pièce d’installation du pack de batteries.

Une batterie intégrée et une voiture plus légère

L’avantage de cette conception est que la partie supérieure du boîtier de la batterie est intégrée à une poutre transversale qui peut renforcer le corps principal du boîtier, améliorant ainsi la rigidité et la capacité de transmission de la force d’impact latéral du boîtier de la batterie.

De plus, la partie supérieure du corps principal du boîtier sert de panneau de plancher, ce qui améliore le degré d’intégration du véhicule, réduit le poids de la structure de la carrosserie, rend la voiture plus légère et, par conséquent, augmente son autonomie.

Les trois SU7 de Xiaomi

Selon le média cité, récemment, deux véhicules électriques de Xiaomi sont apparus dans la liste des annonces de nouveaux produits du lot 377 des « Fabricants et produits de véhicules routiers à moteur » du Ministère de l’Industrie et de la Technologie de l’Information de Chine. Les informations du ministère montrent que Xiaomi Motors dispose actuellement de trois modèles : le SU7, le SU7 Pro et le SU7 Max, ce dernier étant équipé d’un aileron sport intelligent.

Ce design qui intègre la batterie dans la carrosserie est certainement une innovation majeure dans le secteur, et il reste à voir s’il deviendra une révolution et sera adopté par les autres fabricants de voitures électriques.

Via | Tianyancha vía Xiaomi Today

En NetcostSecurity | Cazado en vídeo: El coche eléctrico de Xiaomi a todo gas por las carreteras con su alerón y sus curiosos intermitentes

