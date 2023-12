Un ancien employé d’Apple compile les meilleurs astuces cachées sur l’iPhone

Un ancien employé d’Apple fait fureur sur TikTok en partageant des astuces cachées de l’iPhone.

meilleures astuces cachées de l’iPhone

Les iPhone d’Apple regorgent de paramètres et de fonctions cachées qui améliorent l’expérience avec l’appareil. En réalité, beaucoup d’entre eux ne cessent d’accumuler des vues sur TikTok. Des vues comme celles que cumule Tyler Morgan, un ancien employé d’Apple qui est devenu viral à plusieurs reprises en partageant des vidéos montrant des astuces sur l’iPhone.

La plupart des vidéos que publie Tyler Morgan sur le réseau social sont virales, mais récemment, il en a téléchargé une qui cumule plus de 15 millions de vues dans laquelle il enseigne quelques astuces peu connues pour l’iPhone. Des astuces qui ne sont peut-être pas si visibles, mais qui sont très utiles.

Les astuces cachées de l’iPhone qui font sensation sur TikTok par un ancien employé d’Apple

La première astuce qui apparaît dans la vidéo virale de l’ancien employé d’Apple est directement liée à la possibilité d’enregistrer une vidéo plus rapidement. Pour cela, il suffit d’ouvrir l’application Appareil Photo et de maintenir le déclencheur enfoncé, puis de le glisser vers la droite.

@hitomidocameraroll Combien en connaissiez-vous cette fois-ci? #apple #iphonetips #iphone #ios #iphonetricks #ios17 #trythis #settings #tech ♬ Golden Hour: Piano Version – Andy Morris

Le deuxième conseil que nous donne le bon Tyler est idéal pour ceux qui ont un modèle d’iPhone plus grand et qui veulent écrire à une seule main de manière plus confortable. Pour cela, il montre le clavier à une main qui s’active en ouvrant le clavier et en maintenant le doigt appuyé sur le bouton avec l’icône d’emoji ou de boule du monde en bas. Ensuite, vous n’aurez qu’à choisir si vous le voulez à gauche ou à droite.

Nous passons au troisième conseil. Cette fois, il est lié à la possibilité d’inclure un enregistrement vocal dans les captures d’écran. Pour cela, il vous suffit de maintenir enfoncé le bouton d’enregistrement d’écran du Centre de contrôle (si vous ne l’avez pas, vous pouvez l’ajouter depuis les paramètres) et d’activer le microphone. En effectuant de longues pressions sur les éléments du Centre de contrôle, vous aurez beaucoup plus d’options.

Passons à la quatrième astuce, qui consiste à utiliser le Spotlight comme calculatrice. Pour cela, il vous suffit de faire apparaître le Spotlight et d’écrire la formule mathématique que vous voulez résoudre. En quelques secondes, le résultat apparaîtra. Le Spotlight est l’une des parties les plus importantes de l’iPhone et il convient de rappeler qu’avec iOS 17, il a ajouté de nombreuses nouveautés intéressantes.

Nous clôturons cette petite compilation d’astuces pour l’iPhone avec l’une des plus célèbres : effectuer un contrôle + Z en secouant l’iPhone. Si nous faisons une erreur en écrivant un texte, nous pouvons secouer notre iPhone pour annuler les actions. Une façon de corriger rapidement les erreurs. C’est peut-être le plus connu de tous, mais cela ne signifie pas qu’il n’est pas utile.

Il est toujours intéressant de garder à l’esprit ce type d’actions dans notre quotidien lors de l’utilisation de l’iPhone. Des actions qui améliorent non seulement notre expérience avec l’appareil, mais aussi nous permettent d’avoir une expérience beaucoup plus fluide en effectuant les choses beaucoup plus rapidement.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :