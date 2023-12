Un youtuber transforme sa PlayStation 5 en une mini-console… et elle continue de fonctionner parfaitement

La nouvelle mini-console occupe la moitié de l’espace, fonctionne parfaitement et ne surchauffe pas.

La différence de taille est remarquable

Le youtubeur Not From Concentrate (NFC) a conçu une version réduite de la PlayStation 5 Digital Edition (connue populairement sous le nom de « Slim »), qui est à son tour une version réduite de la PlayStation 5. Le résultat est une console moitié moins haute que la Slim, moins épaisse et avec l’apparence d’un ordinateur de bureau. Elle s’appelle Tiny PS5 et fonctionne parfaitement.

Voici la Tiny PS5

La Tiny PS5 est une console rectangulaire de forme verticale et de couleur argentée. Son apparence est plus similaire à celle d’un ordinateur de bureau qu’à celle d’une console, non seulement par sa forme, mais aussi par les ports qu’elle intègre à l’avant. Elle dispose de plusieurs ouvertures, qui aideront à la ventilation et à travers lesquelles nous pouvons voir son intérieur. Elle est seulement légèrement plus grande que la carte mère de la PS5 Slim.

En ce qui concerne sa fabrication, elle abrite à l’intérieur une alimentation interne, un HDPlex GaN de 250 W, dont le prix est d’environ un tiers de la PS5 numérique. Pour la refroidir, on utilisera le refroidisseur Alpenföhn Black Ridge et un Noctua Chromax de 120 mm, dont le prix des deux ensembles est de 130 dollars, en plus de plaques thermiques qui sont plus étroites que les originales, mais qui offrent une plus grande surface. Le meilleur, c’est que les tests indiquent qu’elle ne chauffe que de quelques degrés de plus, elle est donc froide mais silencieuse.

Cependant, la réduction abrupte de taille ne serait pas possible sans un lecteur de disque externe. Le problème réside dans le fait qu’il n’était pas possible de simplement sortir un câble de la PS5 et le connecter à celui-ci, car l’unité d’origine est attachée à la carte mère, c’est pourquoi NFC a dû trouver un moyen de l’adapter.

Internet regorge de personnes qui accomplissent des exploits incroyables, même simplement pour prouver qu’elles en sont capables. NFC en réalité partie, tout comme l’inventeur qui a créé une enceinte Bluetooth de la taille d’une noisette, littéralement. Malheureusement, les coûts de la Tiny PS5 rendraient impossible la commercialisation d’une version similaire de Sony, car elle laisse à peine place aux bénéfices, mais elle a au moins démontré que la puissance n’est pas une question de taille.

