Deux solutions pour continuer à sauvegarder la copie de sécurité de WhatsApp sur Google Drive sans rien payer

Nous vous dévoilons deux méthodes qui vous permettront de continuer à sauvegarder votre compte WhatsApp sur Google Drive sans avoir à souscrire à un abonnement Google One.

Découvrez comment rendre les sauvegardes de votre compte WhatsApp sur Google Drive toujours gratuites et illimitées.

Jusqu’à récemment, les sauvegardes de WhatsApp ne prenaient pas de place dans notre compte Google Drive, mais à partir de décembre, cela ne sera plus le cas, car l’application de messagerie a récemment annoncé que vous devrez disposer d’un espace libre dans votre compte Drive pour pouvoir sauvegarder vos discussions WhatsApp.

Mais comme tout dans la vie, il y a une solution, nous vous présentons aujourd’hui deux méthodes très simples pour continuer à sauvegarder votre compte WhatsApp sur votre compte Google Drive sans rien payer.

Alléger la sauvegarde de WhatsApp

Si vous disposez de peu d’espace de stockage libre sur Google Drive, la façon la plus simple de ne pas avoir à souscrire à un abonnement Google One pour sauvegarder votre compte WhatsApp est de réduire la taille de la sauvegarde.

Pour réduire la taille de la sauvegarde de WhatsApp, vous devez accéder à l’application de messagerie depuis votre téléphone Android, appuyer sur le bouton des trois points verticaux situé dans le coin supérieur droit, cliquer sur l’option Paramètres, entrer dans la section Discussions, cliquer sur le bouton Sauvegarde et une fois dans cette section, décocher la case à droite de l’option Inclure les vidéos.

En faisant cela, les vidéos ne seront plus incluses dans la sauvegarde de WhatsApp et si vous suivez ces étapes et que vous effectuez une sauvegarde manuelle, vous constaterez que sa taille a diminué.

Mais si vous voulez alléger autant que possible la sauvegarde de WhatsApp, vous devrez faire quelques autres choses : désactiver le téléchargement automatique du contenu multimédia et supprimer ceux qui occupent le plus d’espace dans votre compte WhatsApp, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Accédez aux Paramètres de WhatsApp sur votre téléphone Android

de WhatsApp sur votre téléphone Android Appuyez sur la section Stockage et données

Dans la section Téléchargement automatique , cliquez sur chacune des trois sections, décochez toutes les options (Photos, Audio, Vidéo et Documents) et cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les modifications

, cliquez sur chacune des trois sections, décochez toutes les options (Photos, Audio, Vidéo et Documents) et cliquez sur le bouton pour enregistrer les modifications Une fois cela fait, appuyez sur le bouton Gérer le stockage

Cliquez sur les éléments multimédias qui occupent plus de 5 Mo et cochez l’option Tout sélectionner

Enfin, cliquez sur l’icône de la corbeille qui apparaît dans le coin supérieur droit et confirmez la suppression des éléments sélectionnés en cliquant sur le bouton Supprimer

Si vous effectuez une nouvelle sauvegarde manuelle de vos discussions WhatsApp, vous constaterez que sa taille a encore diminué.

Enregistrer la sauvegarde de WhatsApp dans un compte Google secondaire

Si votre compte principal de Google Drive est presque plein et que vous ne souhaitez pas souscrire à l’un des plans Google One, une solution simple pour continuer à sauvegarder votre compte WhatsApp est de créer un nouveau compte Gmail, qui comprend un compte Drive avec 15 Go, en suivant ce guide complet et de configurer l’application du client de messagerie pour que la sauvegarde soit enregistrée dans ce compte secondaire.

Pour changer le compte Google dans lequel les sauvegardes de WhatsApp sont enregistrées, vous devez simplement suivre les actions suivantes :

Ouvrez l’application WhatsApp sur votre smartphone Android

Appuyez sur le bouton des trois points verticaux en haut à droite

Cliquez sur l’option Paramètres

Accédez à la section Discussions

Cliquez sur le bouton Sauvegarde

Appuyez sur l’option Compte Google, sélectionnez le nouveau compte et accordez-lui les autorisations pour accéder à WhatsApp

En faisant cela, la sauvegarde de vos discussions WhatsApp sera enregistrée dans le compte secondaire de Google Drive, de sorte que lorsque vous voudrez restaurer votre compte WhatsApp sur un nouvel appareil, vous devrez simplement vérifier que ce compte secondaire est lié au nouvel appareil.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :