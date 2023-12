La Chine crée un océan dans le désert : mais ce n’est pas de l’eau, c’est sa solution au changement climatique

La Chine a une grande partie de sa surface couverte de déserts. Maintenant, ils peuvent être l’avenir contre le changement climatique.

Il s’agit d’une mer vraiment ambitieuse, mais ce n’est pas comme tu l’imagines

Lorsque nous parlons de la Chine, nous pensons toujours aux travaux colossaux qu’ils réalisent dans leurs recherches. Non seulement ils construisent le premier centre de données sous-marines au monde, mais ils ont également atteint une série d’objectifs environnementaux qui défient l’image que nous avions du pays il y a seulement dix ou vingt ans. Leur engagement contre la pollution semble évident puisqu’ils ont ressenti les effets de celle-ci dans leur propre chair, c’est pourquoi ils ont commencé à créer un nouveau Mur Vert en Chine.

Maintenant, ils créent une mer dans le désert, mais ce n’est pas du tout ce à quoi on pourrait s’attendre. Au contraire, sa mission est très différente et n’a que peu à voir avec l’eau.

Une mer surprenante dans le désert

La Chine cherche des manières originales et surprenantes de passer à une énergie plus verte et durable. Non seulement avec les centrales nucléaires qu’ils construisent, mais aussi avec des avancées importantes dans le domaine de l’énergie solaire et éolienne.

C’est pourquoi il semble que leurs déserts se soient remplis de mers. Les millions de panneaux solaires présents dans les déserts de Gobi et de Kubuqi créent un effet optique selon lequel ils semblent être de l’eau vus de loin. Mais la réalité est différente : il s’agit de plus de 70 kilomètres carrés de panneaux solaires. Et cela ne s’arrête pas là, car ils veulent doubler cela d’ici la fin de la décennie.

Actuellement, la puissance de cette forme d’énergie dépasse toute l’énergie générée par l’Inde et est capable de fournir de l’énergie à des millions de foyers, comme le souligne El Economista.

Ainsi, le plan de la Chine est vraiment ambitieux en ce qui concerne sa force dans les énergies renouvelables.

En résumé :

La Chine est un pays vraiment grand mais entouré de déserts.

Il existe un phénomène optique qui donne l’impression que les déserts sont remplis de mers.

La réalité est que ce sont des panneaux solaires capables de fournir de l’énergie à 1,1 million de foyers.

L’idée est d’augmenter encore la superficie de ces « mers » de panneaux solaires.

Cela fait partie du plan de la Chine pour mettre fin à ses problèmes de pollution et devenir plus durable en termes d’énergies renouvelables.

La Chine aura une puissance renouvelable difficile à égaler par les autres pays du monde, et ses projets visent à la dépasser encore alors qu’elle espère doubler cette production.

La Chine veut échapper à un avenir sombre si elle continue à émettre des quantités insensées de CO2 dans l’atmosphère. Ainsi, ses plans pour devenir un pays axé sur les énergies renouvelables semblent de plus en plus prometteurs grâce à des approches très intéressantes. Ce n’est pas la première fois que nous voyons que le pays asiatique prend de telles mesures. Cependant, dans ce cas, c’est si massif que cela surprend à tous égards.

Il est vrai que, dans le géant asiatique, tout est fait en grand, donc ce coup n’est pas surprenant, mais en termes de comparaison, il fait pâlir d’autres pays qui investissent depuis bien plus d’années que la Chine dans les énergies renouvelables.

