Les villes errantes sont arrivées : ce yacht-ville peut accueillir 60 000 personnes

Il s’agit d’un navire en forme de tortue qui peut transporter des milliers de personnes à l’intérieur.

Pour l’instant, cela reste un concept futuriste

Depuis des temps immémoriaux, l’homme a essayé de réaliser des œuvres pharaoniques avec la technologie dont il disposait. De la sphinx d’Égypte et des pyramides, en passant par de grandes murailles et d’immenses travaux publics comme les routes romaines. Cette question n’est pas étrangère à notre ère, où nous trouvons de gigantesques villes conçues en forme de ligne ou un terayate géant pouvant accueillir 60 000 personnes. C’est le cas dont nous allons vous parler aujourd’hui.

Un navire futuriste qui transporte une ville sur son dos

Ce pari cyclopéen et monumental de créer une ville flottante a été réalisé par Pier Paolo Lazzarini, qui a pour objectif depuis plus de 14 ans de créer ce gigantesque terayate dans lequel vivraient environ 60 000 personnes, parmi les travailleurs et les touristes.

La première chose qui attire l’attention est qu’il a l’apparence d’une tortue, s’inspirant ainsi de cet animal marin pour être attrayant dans ses formes et finir de donner forme à une ville flottante où les personnes vivant à l’intérieur trouveraient toutes sortes de luxes.

Le projet est en cours depuis 2009 et il vise à être réalisé avec un budget de 8 milliards de dollars sur 8 ans de travail. Cela représente 1 milliard de dollars par an dans un investissement profond qui créerait le plus grand navire jamais construit : 550 mètres de longueur et 610 mètres de largeur.

Comme il est évident en raison de sa taille gigantesque, il ne progresserait qu’à une vitesse de cinq nœuds. Cependant, compte tenu de son envergure, il est vrai qu’il est rapide de penser qu’il puisse atteindre ce type de mouvement en mer.

Voici quelques-uns des aspects les plus importants :

Il s’agit, pour l’instant, d’un concept créé par Pierpaolo Lazzarini.

Il a commencé à lui donner forme en 2009 dans le but de créer une ville flottante .

. Il comprend différents hôtels, stores, zones de loisirs…

Il a une capacité d’accueil allant jusqu’à 60 000 personnes, avec 550 mètres de longueur. Soit 150 mètres de plus que le navire Ever Given.

On estime qu’il pourrait coûter 8 milliards de dollars à construire, soit 1 milliard par an de travail, car la production s’étendrait sur 8 ans.

Il atteindrait des vitesses maximales de cinq nœuds.

Il recevrait de l’énergie grâce à des panneaux solaires et à ses ailes, où les vagues se heurteraient.

Pour construire cette œuvre cyclopéenne, il faudrait un « chantier naval tera » qui pourrait être construit en Arabie saoudite, pays connu pour ses travaux de dimensions colossales. Ainsi, le port King Abdullah serait la zone choisie pour construire une cale sèche permettant à ce géant des mers de prendre le large.

Ce n’est pas la première fois qu’une ville-navire est envisagée, après tout, il y a déjà de nombreux navires capables de fonctionner de manière autonome pendant des mois. Le meilleur exemple pour le comprendre sont les navires de guerre, ou principalement les porte-avions. Cependant, aucun d’entre eux n’a la capacité d’accueillir 60 000 personnes à l’intérieur.

Il est possible que nous ne voyions jamais une œuvre de cette envergure, mais on ne peut nier l’ambition du projet dès le départ.

