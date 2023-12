La terrible prédiction de Stephen Hawking sur l’IA se réalise et est vraiment préoccupante

Le génie de la physique a tracé un chemin clair pour l’espèce humaine.

Selon Hawking, l’avenir de l’espèce humaine est en dehors de la terre

L’irruption de ChatGPT-4 nous laisse avec de sérieux doutes sur les professions qui vont disparaître dans le futur. Ce n’est pas étonnant, car dans une large mesure, des licenciements constants allant jusqu’à 90% du personnel sont déjà en cours. Cependant, avant même que l’IA telle que nous la connaissons existe, Stephen Hawking a prédit le chemin à suivre par celle-ci et comment elle allait nous affecter d’une manière assez dangereuse.

Stephen Hawking et sa terrible prédiction sur l’IA

Le livre posthume de Stephen Hawking sur la vulgarisation scientifique « Brief Answers to the Big Questions », le génie britannique spéculait sur le fonctionnement de l’IA. Hawking a connu la montée en puissance de l’IA, et le monde qu’il a laissé après sa mort est très différent de celui dans lequel il a vécu pendant ses 76 ans. Cependant, son esprit a été capable de prédire ce qui se passait dans la société et qui allait se concrétiser en 2022.

Ainsi, Hawking a parlé dans son livre de l’impact négatif que l’IA pourrait avoir sur l’humanité. Tout d’abord, en évoquant les possibilités que des millions de personnes pourraient perdre leur emploi avec les graves problèmes sociaux que cela pourrait entraîner. Cependant, la question ne se limitait pas seulement à cela, il a également prédit que l’IA pourrait mettre fin à l’existence de l’être humain.

Dans ses visions les plus pessimistes, l’IA servirait à nous détruire. Surtout, s’il existait une Intelligence Artificielle Générale (AGI pour ses initiales en anglais) qui nous surpasserait en termes de capacité intellectuelle.

En résumé, les aspects les plus pertinents de cette question sont les suivants:

Hawking était un expert dans les prédictions qui se sont dangereusement réalisées.

Avant même que les AI telles que nous les connaissons aujourd’hui existent, il avait déjà fait une réflexion importante sur ces outils.

En réalité, il a affirmé qu’ils seraient capables de mettre fin à la race humaine.

Parmi les prédictions, on trouve que l’IA pourrait avoir un impact grave sur de nombreux aspects professionnels.

C’est quelque chose que nous constatons déjà, car de nombreuses entreprises se passent de leurs employés au profit des IA, et ce alors qu’elles ne sont pas encore très avancées.

En tout cas, Stephen Hawking avait un esprit clairvoyant qui lui a permis de réaliser de nombreuses choses et de prédire d’autres choses tout aussi importantes. Parmi celles-ci, brille avec une force particulière la nécessité que nous avons de quitter notre planète. Selon Hawking, d’ici 2127, l’humanité devra faire face à son extinction si elle n’a pas déjà quitté la planète, en grande partie en raison de la surpopulation alarmante et des problèmes de stabilité et militaristes gigantesques.

A cela, il faudrait maintenant ajouter les dangers de l’IA, qui pourraient également mettre fin à nous en tant qu’espèce ou aggraver bon nombre des maux que nous subissons déjà.

Malheureusement, Stephen Hawking, l’un des physiciens les plus éminents de l’histoire de l’humanité, est décédé en 2018 à l’âge de 76 ans après 55 ans de combat contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA) qui l’avait confiné à un fauteuil roulant pour la vie.

