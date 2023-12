Q4 2023 Android Feature Drop apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités

Google déploie de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour les appareils Android chaque trimestre. Et alors que nous approchons lentement de la fin de l’année, Google a déployé la mise à jour des fonctionnalités Q4 2023 pour Android.

Tout comme les précédentes mises à jour des fonctionnalités Android, celle-ci apporte de nouvelles additions passionnantes à la plate-forme. Et de nombreux appareils différents disposent de nouvelles fonctionnalités cool qui amélioreront votre expérience avec eux.

Nouvelles fonctionnalités de Gboard et Android 14

Avec cette mise à jour des fonctionnalités Android, Google ajoute de nouvelles combinaisons Emoji Kitchen à la liste de plus en plus longue des mashups d’emoji de Gboard. À l’étape actuelle, vous pouvez jouer avec plus d’emojis pour créer un mashup amusant qui représente parfaitement votre humeur actuelle.

Le service de sécurité d’Android 14 a également bénéficié d’une mise à jour avec cette mise à jour des fonctionnalités. Il est désormais possible d’utiliser un PIN personnalisé pour les clés de sécurité FIDO2. Avec cela, il sera possible d’accéder en toute sécurité aux applications et aux sites Web qui n’ont pas de mot de passe mais qui nécessitent des clés physiques. Cela aidera également à garantir que les mauvais acteurs ne pourront pas utiliser la clé hardware si elle est volée.

Mises à jour pour la domotique, Wear OS et Android TV

Cette mise à jour des fonctionnalités Android vise à faciliter le contrôle de la domotique. Elle permet de contrôler directement les groupes de lumières depuis l’application Home Wear OS sur votre poignet.

La mise à jour ajoute également de nouveaux types d’appareils pris en charge, notamment les serpillères et les aspirateurs. De plus, l’application permet désormais aux utilisateurs de définir leur statut à domicile ou absent directement depuis la montre. Cela facilitera l’activation de différentes routines.

De plus, Wear OS est sur le point de recevoir la prise en charge des routines de l’Assistant. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de déclencher des actions complexes à l’aide de la voix. Par exemple, vous pouvez dire « départ au travail ». Cela permettra à la montre de vous informer de l’itinéraire. De plus, elle vous fournira des informations sur les événements de la journée. Il existe de nombreuses autres commandes vocales complexes comme celle-ci.

Google a également annoncé la fonctionnalité « At a Glance » pour Wear OS. Après le déploiement complet de cette mise à jour des fonctionnalités Android, l’Assistant permettra aux utilisateurs de prendre rapidement connaissance des informations.

Android TV a également reçu quelques améliorations. Grâce à cette mise à jour des fonctionnalités, Google TV proposera 10 nouvelles chaînes gratuites. Cependant, Google n’a pas précisé quelles étaient ces chaînes. Tout ce que la société dit, c’est que les utilisateurs peuvent « explorer des chaînes de films, de sport et de jeux télévisés ». Cela signifie qu’il y a un bon mélange de tout.

