iOS 17.2 introduit sur l’iPhone une fonction disponible sur Android depuis plus d’une décennie

Apple lancera la version finale d’iOS 17.2 dans quelques semaines et ajoute progressivement toutes les nouveautés que nous verrons dans les versions bêta testées depuis environ un mois. Dans la dernière d’entre elles, récemment publiée, une option a été ajoutée sur l’iPhone qui existe sur Android depuis plus d’une décennie.

Et bien sûr, si elle n’est pas supprimée à la dernière minute, parmi les nouveautés d’iOS 17.2, il y aura une possibilité liée aux notifications et aux sons que les utilisateurs de l’iPhone demandent depuis de nombreuses années et que nous n’avions pas encore vus. Mais bon, mieux vaut tard que jamais.

iOS 17.2 permettra de choisir le son par défaut des notifications entrantes

Et bien sûr, parmi les nouveautés d’iOS 17.2, il y aura une nouvelle option dans les Paramètres, dans la section Sons et vibrations, appelée Alertes par défaut. Avec cette fonction activée, les utilisateurs pourront choisir un son pour toutes les notifications entrantes, sauf pour les messages, les alertes de courrier et les alertes de calendrier, qui disposaient déjà d’options de personnalisation.

De plus, iOS 17.2 offrira également la possibilité de changer la vibration haptique des notifications par défaut, ce qui constitue une grande avancée vers une personnalisation accrue. Par conséquent, une fois que la version sera lancée par Apple, nous pourrons choisir à la fois le son et la vibration par défaut des notifications.

Autres nouveautés d’iOS 17.2

iOS 17.2 sera une mise à jour assez importante en termes de nouveautés. D’une part, la nouvelle application Journal d’Apple sera incluse, qui s’améliore constamment en termes de suggestions d’ajout d’entrées. D’autre part, Apple Music ajoutera des nouveautés telles qu’une nouvelle liste de chansons préférées. Enfin, l’action Traduire pour le bouton d’action des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, entre autres.

En ce qui concerne sa sortie, nous prévoyons de voir la version finale d’iOS 17.2 dans environ deux semaines si Apple suit les délais habituels qu’elle a suivis les années précédentes. Cela signifie que cette nouvelle version serait lancée vers la deuxième semaine de décembre, nous n’aurons donc pas à attendre longtemps pour en profiter.

